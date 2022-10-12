https://ria.ru/20221012/donbass-1823280220.html
Украинские войска за пять минут обстреляли три города в ДНР
Украинские войска за пять минут обстреляли три города в ДНР - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские войска за пять минут обстреляли три города в ДНР
Украинские войска за 5 минут обстреляли города Донецк, Макеевка и Горловка, выпустив 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:41
2022-10-12T08:41
2022-10-12T08:41
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
украина
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли города Донецк, Макеевка и Горловка, выпустив 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:54 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 7.55 украинские военные выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки и в 7.50 - пять снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
горловка
украина
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, украина, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Украина, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за пять минут обстреляли три города в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за пять минут обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку