https://ria.ru/20221012/donbass-1823280220.html

Украинские войска за пять минут обстреляли три города в ДНР

Украинские войска за пять минут обстреляли три города в ДНР - РИА Новости, 12.10.2022

Украинские войска за пять минут обстреляли три города в ДНР

Украинские войска за 5 минут обстреляли города Донецк, Макеевка и Горловка, выпустив 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:41

2022-10-12T08:41

2022-10-12T08:41

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

украина

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли города Донецк, Макеевка и Горловка, выпустив 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:54 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 7.55 украинские военные выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки и в 7.50 - пять снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

горловка

украина

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, украина, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины