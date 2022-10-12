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Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/dobrovoltsy-1823321782.html
Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области
Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области - РИА Новости, 12.10.2022
Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области
Порядка 200 человек записались в добровольческий батальон имени Судоплатова в Запорожской области, на их подготовку потребуется до полутора месяцев, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:47
2022-10-12T11:47
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
вооруженные силы рф
безопасность
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Порядка 200 человек записались в добровольческий батальон имени Судоплатова в Запорожской области, на их подготовку потребуется до полутора месяцев, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Порядка 200 человек записались в батальон. Нужен еще примерно месяц-полтора, чтобы подготовить батальон и он был хотя бы на второй линии, так как это не профессиональная армия", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что сейчас добровольцы проходят медицинскую комиссию, теоретический курс и стрелковую подготовку.Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдет в состав ВС РФ и отправится в зону спецоперации, сообщал ранее Балицкий. Он также рассказывал, что его сын Александр стал добровольцем батальона имени Судоплатова.Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.
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евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Частичная мобилизация в России
11:47 12.10.2022
 
Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области

Балицкий заявил, что около 200 жителей Запорожской области записались добровольцами

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Порядка 200 человек записались в добровольческий батальон имени Судоплатова в Запорожской области, на их подготовку потребуется до полутора месяцев, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Порядка 200 человек записались в батальон. Нужен еще примерно месяц-полтора, чтобы подготовить батальон и он был хотя бы на второй линии, так как это не профессиональная армия", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что сейчас добровольцы проходят медицинскую комиссию, теоретический курс и стрелковую подготовку.
Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдет в состав ВС РФ и отправится в зону спецоперации, сообщал ранее Балицкий. Он также рассказывал, что его сын Александр стал добровольцем батальона имени Судоплатова.
Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.
БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения Воздушно-десантных войск в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Сила в правде — и в тылу, и на фронте
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьВооруженные силы РФБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
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