https://ria.ru/20221012/dobrovoltsy-1823321782.html

Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области

Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области - РИА Новости, 12.10.2022

Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области

Порядка 200 человек записались в добровольческий батальон имени Судоплатова в Запорожской области, на их подготовку потребуется до полутора месяцев, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:47

2022-10-12T11:47

2022-10-12T11:47

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

вооруженные силы рф

безопасность

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Порядка 200 человек записались в добровольческий батальон имени Судоплатова в Запорожской области, на их подготовку потребуется до полутора месяцев, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Порядка 200 человек записались в батальон. Нужен еще примерно месяц-полтора, чтобы подготовить батальон и он был хотя бы на второй линии, так как это не профессиональная армия", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что сейчас добровольцы проходят медицинскую комиссию, теоретический курс и стрелковую подготовку.Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдет в состав ВС РФ и отправится в зону спецоперации, сообщал ранее Балицкий. Он также рассказывал, что его сын Александр стал добровольцем батальона имени Судоплатова.Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность, частичная мобилизация в россии