https://ria.ru/20221012/dobrovoltsy-1823321782.html
Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области
Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области - РИА Новости, 12.10.2022
Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области
Порядка 200 человек записались в добровольческий батальон имени Судоплатова в Запорожской области, на их подготовку потребуется до полутора месяцев, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:47
2022-10-12T11:47
2022-10-12T11:47
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
вооруженные силы рф
безопасность
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:88:2907:1723_1920x0_80_0_0_ae135c741a18efbf0c8ba19f9428a456.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Порядка 200 человек записались в добровольческий батальон имени Судоплатова в Запорожской области, на их подготовку потребуется до полутора месяцев, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Порядка 200 человек записались в батальон. Нужен еще примерно месяц-полтора, чтобы подготовить батальон и он был хотя бы на второй линии, так как это не профессиональная армия", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что сейчас добровольцы проходят медицинскую комиссию, теоретический курс и стрелковую подготовку.Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдет в состав ВС РФ и отправится в зону спецоперации, сообщал ранее Балицкий. Он также рассказывал, что его сын Александр стал добровольцем батальона имени Судоплатова.Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be29c9da3a2aad74f8581f649a0c96cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Частичная мобилизация в России
Балицкий рассказал о добровольцах из Запорожской области
Балицкий заявил, что около 200 жителей Запорожской области записались добровольцами