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Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению - РИА Новости, 12.10.2022
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Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению
Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению - РИА Новости, 12.10.2022
Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению
Первая группа военнослужащих 9 полка Народной Милиции Донецкой Народной Республики приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:26
2022-10-12T23:26
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Первая группа военнослужащих 9 полка Народной Милиции Донецкой Народной Республики приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного летательного аппарата", сообщает корреспондент РИА Новости."Мы собрали группу людей, которые проявили не только желание, но и у которых есть какие-то уже предпосылки к обучению. Которые ранее летали. Мы решили это как-то структурировать. И сам процесс обучения, и процесс немаловажный в этой ситуации, это наличие этих "птичек". Потому что их очень не хватает. Мы собрали группу и в дальнейшем хотим наладить это процесс. То есть, чтобы не только эта одна группа обучилась и приносила пользу нашему подразделению, но и увеличивать объемы обучения. Качество самого обучения. И как бы переходить уже на более, скажем так, технологичные процессы", сказал командир группы обучения операторов беспилотных летательных аппаратов Девятого полка Народной Милиции с позывным "Тарик"."На данный момент мы обучаемся всему. В первую очередь это эффективные и точные разведданные. Вторая очередь - это выявление огневых точек противника. И в третью очередь, уничтожение огневых точек противника, а также пехоты и бронетехники", - сказал РИА Новости обучающийся оператор дрона с позывным "Хитрый".Учебная группа пилотов-операторов БПЛА была сформирована из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих 9 полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.
https://ria.ru/20221011/tankisty-1823086756.html
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донецкая народная республика
украина
россия
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Кирилл Иванников
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры боевой работы беспилотных летательных аппаратов Народной милиции ДНР
Первая группа военнослужащих 9 полка Народной милиции ДНР приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного летательного аппарата"
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РИА Новости
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4.7
96
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353
60
донецкая народная республика, украина, россия
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
23:26 12.10.2022
 
Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению

Первая группа операторов БПЛА 9 полка Народной Милиции ДНР приступила к обучению

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Первая группа военнослужащих 9 полка Народной Милиции Донецкой Народной Республики приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного летательного аппарата", сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы собрали группу людей, которые проявили не только желание, но и у которых есть какие-то уже предпосылки к обучению. Которые ранее летали. Мы решили это как-то структурировать. И сам процесс обучения, и процесс немаловажный в этой ситуации, это наличие этих "птичек". Потому что их очень не хватает. Мы собрали группу и в дальнейшем хотим наладить это процесс. То есть, чтобы не только эта одна группа обучилась и приносила пользу нашему подразделению, но и увеличивать объемы обучения. Качество самого обучения. И как бы переходить уже на более, скажем так, технологичные процессы", сказал командир группы обучения операторов беспилотных летательных аппаратов Девятого полка Народной Милиции с позывным "Тарик".
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"На данный момент мы обучаемся всему. В первую очередь это эффективные и точные разведданные. Вторая очередь - это выявление огневых точек противника. И в третью очередь, уничтожение огневых точек противника, а также пехоты и бронетехники", - сказал РИА Новости обучающийся оператор дрона с позывным "Хитрый".
Учебная группа пилотов-операторов БПЛА была сформирована из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих 9 полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.
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