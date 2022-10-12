https://ria.ru/20221012/dnr-1823547874.html
Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению
Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению - РИА Новости, 12.10.2022
Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению
Первая группа военнослужащих 9 полка Народной Милиции Донецкой Народной Республики приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:26
2022-10-12T23:26
2022-10-12T23:26
донецкая народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823540301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16f40fd8cae4d554c9976f10ea6bcfa2.jpg
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Первая группа военнослужащих 9 полка Народной Милиции Донецкой Народной Республики приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного летательного аппарата", сообщает корреспондент РИА Новости."Мы собрали группу людей, которые проявили не только желание, но и у которых есть какие-то уже предпосылки к обучению. Которые ранее летали. Мы решили это как-то структурировать. И сам процесс обучения, и процесс немаловажный в этой ситуации, это наличие этих "птичек". Потому что их очень не хватает. Мы собрали группу и в дальнейшем хотим наладить это процесс. То есть, чтобы не только эта одна группа обучилась и приносила пользу нашему подразделению, но и увеличивать объемы обучения. Качество самого обучения. И как бы переходить уже на более, скажем так, технологичные процессы", сказал командир группы обучения операторов беспилотных летательных аппаратов Девятого полка Народной Милиции с позывным "Тарик"."На данный момент мы обучаемся всему. В первую очередь это эффективные и точные разведданные. Вторая очередь - это выявление огневых точек противника. И в третью очередь, уничтожение огневых точек противника, а также пехоты и бронетехники", - сказал РИА Новости обучающийся оператор дрона с позывным "Хитрый".Учебная группа пилотов-операторов БПЛА была сформирована из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих 9 полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.
https://ria.ru/20221011/tankisty-1823086756.html
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823051703.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823540301_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c757ef5be97083aa0a278ce56ca9c37c.jpg
Кадры боевой работы беспилотных летательных аппаратов Народной милиции ДНР
Первая группа военнослужащих 9 полка Народной милиции ДНР приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного летательного аппарата"
2022-10-12T23:26
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, россия
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению
Первая группа операторов БПЛА 9 полка Народной Милиции ДНР приступила к обучению
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Первая группа военнослужащих 9 полка Народной Милиции Донецкой Народной Республики приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного летательного аппарата", сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы собрали группу людей, которые проявили не только желание, но и у которых есть какие-то уже предпосылки к обучению. Которые ранее летали. Мы решили это как-то структурировать. И сам процесс обучения, и процесс немаловажный в этой ситуации, это наличие этих "птичек". Потому что их очень не хватает. Мы собрали группу и в дальнейшем хотим наладить это процесс. То есть, чтобы не только эта одна группа обучилась и приносила пользу нашему подразделению, но и увеличивать объемы обучения. Качество самого обучения. И как бы переходить уже на более, скажем так, технологичные процессы", сказал командир группы обучения операторов беспилотных летательных аппаратов Девятого полка Народной Милиции с позывным "Тарик".
"На данный момент мы обучаемся всему. В первую очередь это эффективные и точные разведданные. Вторая очередь - это выявление огневых точек противника. И в третью очередь, уничтожение огневых точек противника, а также пехоты и бронетехники", - сказал РИА Новости обучающийся оператор дрона с позывным "Хитрый".
Учебная группа пилотов-операторов БПЛА была сформирована из мобилизованных новобранцев ДНР
и военнослужащих 9 полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.