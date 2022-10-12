https://ria.ru/20221012/dnr-1823547874.html

Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению

Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению - РИА Новости, 12.10.2022

Первая группа операторов БПЛА Народной Милиции ДНР приступила к обучению

Первая группа военнослужащих 9 полка Народной Милиции Донецкой Народной Республики приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:26

2022-10-12T23:26

2022-10-12T23:26

донецкая народная республика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823540301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16f40fd8cae4d554c9976f10ea6bcfa2.jpg

ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Первая группа военнослужащих 9 полка Народной Милиции Донецкой Народной Республики приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного летательного аппарата", сообщает корреспондент РИА Новости."Мы собрали группу людей, которые проявили не только желание, но и у которых есть какие-то уже предпосылки к обучению. Которые ранее летали. Мы решили это как-то структурировать. И сам процесс обучения, и процесс немаловажный в этой ситуации, это наличие этих "птичек". Потому что их очень не хватает. Мы собрали группу и в дальнейшем хотим наладить это процесс. То есть, чтобы не только эта одна группа обучилась и приносила пользу нашему подразделению, но и увеличивать объемы обучения. Качество самого обучения. И как бы переходить уже на более, скажем так, технологичные процессы", сказал командир группы обучения операторов беспилотных летательных аппаратов Девятого полка Народной Милиции с позывным "Тарик"."На данный момент мы обучаемся всему. В первую очередь это эффективные и точные разведданные. Вторая очередь - это выявление огневых точек противника. И в третью очередь, уничтожение огневых точек противника, а также пехоты и бронетехники", - сказал РИА Новости обучающийся оператор дрона с позывным "Хитрый".Учебная группа пилотов-операторов БПЛА была сформирована из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих 9 полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.

https://ria.ru/20221011/tankisty-1823086756.html

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823051703.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боевой работы беспилотных летательных аппаратов Народной милиции ДНР Первая группа военнослужащих 9 полка Народной милиции ДНР приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного летательного аппарата" 2022-10-12T23:26 true PT1M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

донецкая народная республика, украина, россия