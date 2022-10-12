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ВСУ выпустили 16 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/dnr-1823390579.html
ВСУ выпустили 16 снарядов по территории ДНР
ВСУ выпустили 16 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 12.10.2022
ВСУ выпустили 16 снарядов по территории ДНР
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной республики, выпустив в общей сложности 16 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:55
2022-10-12T14:55
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
нато
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной республики, выпустив в общей сложности 16 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.50 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров и по Еленовке - пять снарядов калибром 122 миллиметра.Кроме того, в 14.25 мск украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 3 снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221012/pokushenie-1823376058.html
донецк (днр)
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донецкая народная республика
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донецк (днр), украина, нато, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Украина, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия
14:55 12.10.2022
 
ВСУ выпустили 16 снарядов по территории ДНР

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 снарядов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной республики, выпустив в общей сложности 16 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 13.50 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров и по Еленовке - пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Кроме того, в 14.25 мск украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 3 снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаНАТОДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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