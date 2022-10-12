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ВСУ выпустили 16 снарядов по территории ДНР
ВСУ выпустили 16 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 12.10.2022
ВСУ выпустили 16 снарядов по территории ДНР
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной республики, выпустив в общей сложности 16 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:55
2022-10-12T14:55
2022-10-12T14:55
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной республики, выпустив в общей сложности 16 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.50 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров и по Еленовке - пять снарядов калибром 122 миллиметра.Кроме того, в 14.25 мск украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 3 снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221012/pokushenie-1823376058.html
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донецк (днр), украина, нато, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Украина, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия
ВСУ выпустили 16 снарядов по территории ДНР
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 снарядов