https://ria.ru/20221012/diversant-1823287787.html

Опубликовано видео задержания украинского диверсанта в Брянске

Опубликовано видео задержания украинского диверсанта в Брянске - РИА Новости, 12.10.2022

Опубликовано видео задержания украинского диверсанта в Брянске

ФСБ показала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:38

2022-10-12T09:38

2022-10-12T09:46

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

брянск

украина

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ФСБ показала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске.ФСБ в среду сообщила о пресечении подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева, изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.На видео к человеку с сигаретой, одиноко стоящему на загородной автобусной остановке, подъезжают два легковых автомобиля. Из них выскакивают оперативники и вяжут мужчину.Далее показано изъятие самодельной бомбы из тайника, находившегося в лесном массиве. Это место, по-видимому, располагалось недалеко от железной дороги - за кадром слышен звук проходящего поезда.

https://ria.ru/20221012/most-1823287523.html

брянск

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, брянск, украина