09:38 12.10.2022 (обновлено: 09:46 12.10.2022)
Опубликовано видео задержания украинского диверсанта в Брянске
ФСБ опубликовала видео задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта при подготовке теракта на транспортном терминале в Брянске. Кадр из видео
Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта при подготовке теракта на транспортном терминале в Брянске. Кадр из видео
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ФСБ показала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске.
ФСБ в среду сообщила о пресечении подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева, изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.
На видео к человеку с сигаретой, одиноко стоящему на загородной автобусной остановке, подъезжают два легковых автомобиля. Из них выскакивают оперативники и вяжут мужчину.
Далее показано изъятие самодельной бомбы из тайника, находившегося в лесном массиве. Это место, по-видимому, располагалось недалеко от железной дороги - за кадром слышен звук проходящего поезда.