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Опубликовано видео задержания украинского диверсанта в Брянске - РИА Новости, 12.10.2022
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Опубликовано видео задержания украинского диверсанта в Брянске
Опубликовано видео задержания украинского диверсанта в Брянске - РИА Новости, 12.10.2022
Опубликовано видео задержания украинского диверсанта в Брянске
ФСБ показала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:38
2022-10-12T09:46
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
брянск
украина
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ФСБ показала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске.ФСБ в среду сообщила о пресечении подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева, изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.На видео к человеку с сигаретой, одиноко стоящему на загородной автобусной остановке, подъезжают два легковых автомобиля. Из них выскакивают оперативники и вяжут мужчину.Далее показано изъятие самодельной бомбы из тайника, находившегося в лесном массиве. Это место, по-видимому, располагалось недалеко от железной дороги - за кадром слышен звук проходящего поезда.
https://ria.ru/20221012/most-1823287523.html
брянск
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, брянск, украина
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Брянск, Украина
09:38 12.10.2022 (обновлено: 09:46 12.10.2022)
 
Опубликовано видео задержания украинского диверсанта в Брянске

ФСБ опубликовала видео задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта при подготовке теракта на транспортном терминале в Брянске. Кадр из видео
Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта при подготовке теракта на транспортном терминале в Брянске. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта при подготовке теракта на транспортном терминале в Брянске. Кадр из видео
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ФСБ показала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске.
ФСБ в среду сообщила о пресечении подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева, изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.
На видео к человеку с сигаретой, одиноко стоящему на загородной автобусной остановке, подъезжают два легковых автомобиля. Из них выскакивают оперативники и вяжут мужчину.
Далее показано изъятие самодельной бомбы из тайника, находившегося в лесном массиве. Это место, по-видимому, располагалось недалеко от железной дороги - за кадром слышен звук проходящего поезда.
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
09:35
ФСБ опубликовала материалы о том, как готовился взрыв на Крымском мосту
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныБрянскУкраина
 
 
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