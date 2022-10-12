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В Приморье в лесу нашли тело девушки - РИА Новости, 12.10.2022
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В Приморье в лесу нашли тело девушки
В Приморье в лесу нашли тело девушки - РИА Новости, 12.10.2022
В Приморье в лесу нашли тело девушки
Тело 15-летней девушки, самовольно ушедшей из центра содействия семейному устройству в Приморье, найдено в лесу, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:36
2022-10-12T08:36
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Тело 15-летней девушки, самовольно ушедшей из центра содействия семейному устройству в Приморье, найдено в лесу, сообщает краевая прокуратура."Предварительно установлено, что в вечернее время 11 октября 2022 года воспитанница центра содействия семейному устройству села Черниговка самовольно покинула территорию учреждения. Около 10.30 (3.30 мск) 12 октября ее тело было обнаружено без признаков жизни в лесном массиве села Черниговка. Рассматривается версия о возможном самоубийстве", - говорится в сообщении.Организована доследственная проверка. Кроме того, прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних в работе центра. По ее результатам дадут оценку условиям жизни и воспитания девушки, полноте мер, принимаемых к оказанию своевременной психологической и медицинской помощи воспитанникам учреждения.Со всеми воспитанниками центра работает психолог, добавили в прокуратуре.
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приморский край
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
08:36 12.10.2022
 
В Приморье в лесу нашли тело девушки

Тело самовольно ушедшей из социального центра 15-летней девушки нашли в лесу в Приморье

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Тело 15-летней девушки, самовольно ушедшей из центра содействия семейному устройству в Приморье, найдено в лесу, сообщает краевая прокуратура.
"Предварительно установлено, что в вечернее время 11 октября 2022 года воспитанница центра содействия семейному устройству села Черниговка самовольно покинула территорию учреждения. Около 10.30 (3.30 мск) 12 октября ее тело было обнаружено без признаков жизни в лесном массиве села Черниговка. Рассматривается версия о возможном самоубийстве", - говорится в сообщении.
Организована доследственная проверка. Кроме того, прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних в работе центра. По ее результатам дадут оценку условиям жизни и воспитания девушки, полноте мер, принимаемых к оказанию своевременной психологической и медицинской помощи воспитанникам учреждения.
Со всеми воспитанниками центра работает психолог, добавили в прокуратуре.
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