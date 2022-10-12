https://ria.ru/20221012/devushka-1823279809.html

В Приморье в лесу нашли тело девушки

В Приморье в лесу нашли тело девушки - РИА Новости, 12.10.2022

В Приморье в лесу нашли тело девушки

Тело 15-летней девушки, самовольно ушедшей из центра содействия семейному устройству в Приморье, найдено в лесу, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:36

2022-10-12T08:36

2022-10-12T08:36

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Тело 15-летней девушки, самовольно ушедшей из центра содействия семейному устройству в Приморье, найдено в лесу, сообщает краевая прокуратура."Предварительно установлено, что в вечернее время 11 октября 2022 года воспитанница центра содействия семейному устройству села Черниговка самовольно покинула территорию учреждения. Около 10.30 (3.30 мск) 12 октября ее тело было обнаружено без признаков жизни в лесном массиве села Черниговка. Рассматривается версия о возможном самоубийстве", - говорится в сообщении.Организована доследственная проверка. Кроме того, прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних в работе центра. По ее результатам дадут оценку условиям жизни и воспитания девушки, полноте мер, принимаемых к оказанию своевременной психологической и медицинской помощи воспитанникам учреждения.Со всеми воспитанниками центра работает психолог, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20221010/ryazan-1822790972.html

приморский край

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край