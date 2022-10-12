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Эксперт предрек девальвацию всех валют мира - РИА Новости, 12.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221012/devalvatsiya-1823258957.html
Эксперт предрек девальвацию всех валют мира
Эксперт предрек девальвацию всех валют мира - РИА Новости, 12.10.2022
Эксперт предрек девальвацию всех валют мира
От девальвации всех валют, ставшей результатом цепочки экономических потрясений, сильнее всего пострадают бедные страны, рассказал "Прайму" доцент Института... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T02:15
2022-10-12T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
западная европа
япония
рудн
владимир григорьев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. От девальвации всех валют, ставшей результатом цепочки экономических потрясений, сильнее всего пострадают бедные страны, рассказал "Прайму" доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев.По мнению эксперта, сейчас мировая валютная система нестабильна из-за длинной цепочки событий, берущей начало в 1991 году. Результатом кризисов последних тридцати лет стала разбалансировка бюджетов большинства стран, ведущая к неизбежной девальвации валют. Григорьев отметил, что от этого процесса больше всех пострадают страны со слабой экономикой, затем Западная Европа и Япония, только потом США.Аналитик добавил, что США могут получить передышку на фоне укрепления доллара. При этом, валюты стран Азии, Африки и Латинской Америки попадают в зону риска. Рубль, подчеркнул эксперт, на сегодняшний день практически выведен из мировой финансовой системы, поэтому "бури" рынка на него не влияют.
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экономика, россия, сша, западная европа, япония, рудн, владимир григорьев, доллар, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Западная Европа, Япония, РУДН, Владимир Григорьев, Доллар, Рубль
02:15 12.10.2022
 
Эксперт предрек девальвацию всех валют мира

Эксперт Григорьев заявил о вреде для бедных стран из-за девальвации всех валют мира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнак доллара на электронном табло
Знак доллара на электронном табло - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знак доллара на электронном табло. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. От девальвации всех валют, ставшей результатом цепочки экономических потрясений, сильнее всего пострадают бедные страны, рассказал "Прайму" доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев.
По мнению эксперта, сейчас мировая валютная система нестабильна из-за длинной цепочки событий, берущей начало в 1991 году. Результатом кризисов последних тридцати лет стала разбалансировка бюджетов большинства стран, ведущая к неизбежной девальвации валют. Григорьев отметил, что от этого процесса больше всех пострадают страны со слабой экономикой, затем Западная Европа и Япония, только потом США.
Аналитик добавил, что США могут получить передышку на фоне укрепления доллара. При этом, валюты стран Азии, Африки и Латинской Америки попадают в зону риска.
Рубль, подчеркнул эксперт, на сегодняшний день практически выведен из мировой финансовой системы, поэтому "бури" рынка на него не влияют.
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАЗападная ЕвропаЯпонияРУДНВладимир ГригорьевДолларРубль
 
 
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