https://ria.ru/20221012/devalvatsiya-1823258957.html

Эксперт предрек девальвацию всех валют мира

Эксперт предрек девальвацию всех валют мира - РИА Новости, 12.10.2022

Эксперт предрек девальвацию всех валют мира

От девальвации всех валют, ставшей результатом цепочки экономических потрясений, сильнее всего пострадают бедные страны, рассказал "Прайму" доцент Института... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T02:15

2022-10-12T02:15

2022-10-12T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

западная европа

япония

рудн

владимир григорьев

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. От девальвации всех валют, ставшей результатом цепочки экономических потрясений, сильнее всего пострадают бедные страны, рассказал "Прайму" доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев.По мнению эксперта, сейчас мировая валютная система нестабильна из-за длинной цепочки событий, берущей начало в 1991 году. Результатом кризисов последних тридцати лет стала разбалансировка бюджетов большинства стран, ведущая к неизбежной девальвации валют. Григорьев отметил, что от этого процесса больше всех пострадают страны со слабой экономикой, затем Западная Европа и Япония, только потом США.Аналитик добавил, что США могут получить передышку на фоне укрепления доллара. При этом, валюты стран Азии, Африки и Латинской Америки попадают в зону риска. Рубль, подчеркнул эксперт, на сегодняшний день практически выведен из мировой финансовой системы, поэтому "бури" рынка на него не влияют.

https://ria.ru/20221009/rubl-1822551353.html

россия

сша

западная европа

япония

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экономика, россия, сша, западная европа, япония, рудн, владимир григорьев, доллар, рубль