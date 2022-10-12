https://ria.ru/20221012/deti-1823407702.html
В Кабардино-Балкарии обнаружили тела двух детей после пожара в жилом доме
В Кабардино-Балкарии обнаружили тела двух детей после пожара в жилом доме - РИА Новости, 12.10.2022
В Кабардино-Балкарии обнаружили тела двух детей после пожара в жилом доме
Тела двух детей обнаружили после тушения пожара в квартире пятиэтажного дома в Прохладном в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:37
2022-10-12T15:37
2022-10-12T15:37
происшествия
прохладный
россия
жилье
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 12 окт – РИА Новости. Тела двух детей обнаружили после тушения пожара в квартире пятиэтажного дома в Прохладном в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС РФ."В 11.32 мск, в среду, поступило сообщение, что в городе Прохладный по улице Пролетарская произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. По прибытии установлено, что горит квартира на третьем этаже. В 11.50 пожар локализован, в 11.56 полностью ликвидирован. На месте происшествия обнаружены тела двух детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.Отмечается, что площадь пожара составила 10 квадратных метров, его тушили 22 человека и пять единиц техники."Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются", - подчеркивает ведомство.В региональном СУСК РФ сообщили, что погибшие дети 2017 и 2020 годов рождения, по факту их гибели проводится доследственная проверка. "Проводится осмотр места происшествия, назначено проведение комплекса судебных экспертиз, принимаются все меры для установления обстоятельств и причин происшествия", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20221012/pokushenie-1823376058.html
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происшествия, прохладный, россия, жилье, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Прохладный, Россия, Жилье, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии обнаружили тела двух детей после пожара в жилом доме
В Кабардино-Балкарии тела двух детей обнаружили после пожара в жилом пятиэтажном доме
НАЛЬЧИК, 12 окт – РИА Новости.
Тела двух детей обнаружили после тушения пожара в квартире пятиэтажного дома в Прохладном в Кабардино-Балкарии, сообщает
региональное ГУМЧС РФ.
"В 11.32 мск, в среду, поступило сообщение, что в городе Прохладный по улице Пролетарская произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. По прибытии установлено, что горит квартира на третьем этаже. В 11.50 пожар локализован, в 11.56 полностью ликвидирован. На месте происшествия обнаружены тела двух детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь пожара составила 10 квадратных метров, его тушили 22 человека и пять единиц техники.
"Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются", - подчеркивает ведомство.
В региональном СУСК РФ сообщили, что погибшие дети 2017 и 2020 годов рождения, по факту их гибели проводится доследственная проверка. "Проводится осмотр места происшествия, назначено проведение комплекса судебных экспертиз, принимаются все меры для установления обстоятельств и причин происшествия", - добавили в управлении.