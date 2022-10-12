https://ria.ru/20221012/deti-1823294824.html

В России по итогам года отдохнут около десяти миллионов детей

В России по итогам года отдохнут около десяти миллионов детей - РИА Новости, 12.10.2022

В России по итогам года отдохнут около десяти миллионов детей

Порядка десяти миллионов детей отдохнут в России по итогам 2022 года, полтора миллиона из них — по программам Ростуризма, заявила глава ведомства Зарина... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:45

2022-10-12T11:45

2022-10-12T11:45

туризм

зарина догузова

нижний новгород

нижегородская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

отдых

дети

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Порядка десяти миллионов детей отдохнут в России по итогам 2022 года, полтора миллиона из них — по программам Ростуризма, заявила глава ведомства Зарина Догузова."Мы будем расширять перечень активностей и программ для отдыха, чтобы как можно больше детей открывало для себя многообразие и уникальность России", — сказала Догузова.Глава Ростуризма посетила с рабочим визитом Нижний Новгород, где открыла проект "Столица детского туризма России 2022-2023" и приняла участие в Форуме креативных территорий. Также Догузова подписала соглашение о развитии национального туристского маршрута "Императорский маршрут" в Нижегородской области.Столицу детского туризма выбирают ежегодно на конкурсной основе. В регионе-победителе создаются новые маршруты и форматы семейного отдыха, обустраивается удобная городская среда, создается детский штаб по развитию отрасли. Нынешняя столица — Нижний Новгород. Следующую определят 1 июня 2023 года.

https://ria.ru/20221006/keshbek-1821971802.html

нижний новгород

нижегородская область

россия

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Ольга Кабанова

зарина догузова, нижний новгород, нижегородская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, отдых, дети, новости - туризм, отдых в россии, туризм