https://ria.ru/20221012/deti-1823294824.html
В России по итогам года отдохнут около десяти миллионов детей
В России по итогам года отдохнут около десяти миллионов детей - РИА Новости, 12.10.2022
В России по итогам года отдохнут около десяти миллионов детей
Порядка десяти миллионов детей отдохнут в России по итогам 2022 года, полтора миллиона из них — по программам Ростуризма, заявила глава ведомства Зарина... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:45
2022-10-12T11:45
2022-10-12T11:45
туризм
зарина догузова
нижний новгород
нижегородская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
отдых
дети
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Порядка десяти миллионов детей отдохнут в России по итогам 2022 года, полтора миллиона из них — по программам Ростуризма, заявила глава ведомства Зарина Догузова."Мы будем расширять перечень активностей и программ для отдыха, чтобы как можно больше детей открывало для себя многообразие и уникальность России", — сказала Догузова.Глава Ростуризма посетила с рабочим визитом Нижний Новгород, где открыла проект "Столица детского туризма России 2022-2023" и приняла участие в Форуме креативных территорий. Также Догузова подписала соглашение о развитии национального туристского маршрута "Императорский маршрут" в Нижегородской области.Столицу детского туризма выбирают ежегодно на конкурсной основе. В регионе-победителе создаются новые маршруты и форматы семейного отдыха, обустраивается удобная городская среда, создается детский штаб по развитию отрасли. Нынешняя столица — Нижний Новгород. Следующую определят 1 июня 2023 года.
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РИА Новости
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зарина догузова, нижний новгород, нижегородская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, отдых, дети, новости - туризм, отдых в россии, туризм
Туризм, Зарина Догузова, Нижний Новгород, Нижегородская область, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Россия, Отдых, Дети, Новости - Туризм, отдых в России, Туризм
В России по итогам года отдохнут около десяти миллионов детей
Ростуризм: около десяти миллионов детей отдохнут в России по итогам 2022 года