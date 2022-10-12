Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области задерживают собирающих данные о военных объектах - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/dannye-1823322849.html
В Запорожской области задерживают собирающих данные о военных объектах
В Запорожской области задерживают собирающих данные о военных объектах - РИА Новости, 12.10.2022
В Запорожской области задерживают собирающих данные о военных объектах
Граждан, собирающих для Киева информацию о военных объектах и объектах инфраструктуры Запорожской области, задерживают в регионе, заявил врио губернатора... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:49
2022-10-12T11:49
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
киев
украина
мелитополь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818750499_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_20f641aba2623e3147c5a44c6c38782a.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Граждан, собирающих для Киева информацию о военных объектах и объектах инфраструктуры Запорожской области, задерживают в регионе, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий."Продолжается террор со стороны Украины, производятся подрывы. В городе Мелитополе сегодня были подрывы. Периодически вычисляем диверсионные группы, вычисляем наводчиков. Также есть факты задержания людей, собирающих информацию о военных объектах, об объектах инфраструктуры. Но таких случаев все меньше и меньше становится", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221012/terrorist-1823294972.html
запорожская область
киев
украина
мелитополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818750499_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_14d87b69d303be12099e3e8043a02272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений балицкий, запорожская область, киев, украина, мелитополь, россия
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Киев, Украина, Мелитополь, Россия
11:49 12.10.2022
 
В Запорожской области задерживают собирающих данные о военных объектах

Балицкий: в Запорожской области задерживают людей, собирающих данные о военных объектах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Мелитополе
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Граждан, собирающих для Киева информацию о военных объектах и объектах инфраструктуры Запорожской области, задерживают в регионе, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.
"Продолжается террор со стороны Украины, производятся подрывы. В городе Мелитополе сегодня были подрывы. Периодически вычисляем диверсионные группы, вычисляем наводчиков. Также есть факты задержания людей, собирающих информацию о военных объектах, об объектах инфраструктуры. Но таких случаев все меньше и меньше становится", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Кадры задержания гражданина Украины, подозреваемого в доставке в Россию транзитом через Эстонию ПЗРК Игла.
Вчера, 10:17
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьКиевУкраинаМелитопольРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала