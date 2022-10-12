https://ria.ru/20221012/dannye-1823322849.html
В Запорожской области задерживают собирающих данные о военных объектах
В Запорожской области задерживают собирающих данные о военных объектах - РИА Новости, 12.10.2022
В Запорожской области задерживают собирающих данные о военных объектах
Граждан, собирающих для Киева информацию о военных объектах и объектах инфраструктуры Запорожской области, задерживают в регионе, заявил врио губернатора... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:49
2022-10-12T11:49
2022-10-12T11:49
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
киев
украина
мелитополь
россия
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Граждан, собирающих для Киева информацию о военных объектах и объектах инфраструктуры Запорожской области, задерживают в регионе, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий."Продолжается террор со стороны Украины, производятся подрывы. В городе Мелитополе сегодня были подрывы. Периодически вычисляем диверсионные группы, вычисляем наводчиков. Также есть факты задержания людей, собирающих информацию о военных объектах, об объектах инфраструктуры. Но таких случаев все меньше и меньше становится", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221012/terrorist-1823294972.html
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евгений балицкий, запорожская область, киев, украина, мелитополь, россия
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Киев, Украина, Мелитополь, Россия
В Запорожской области задерживают собирающих данные о военных объектах
Балицкий: в Запорожской области задерживают людей, собирающих данные о военных объектах