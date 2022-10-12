https://ria.ru/20221012/caesar-1823538449.html

Франция и Дания передадут Украине шесть артиллерийских установок CAESAR

Франция и Дания передадут Украине шесть артиллерийских установок CAESAR - РИА Новости, 12.10.2022

Франция и Дания передадут Украине шесть артиллерийских установок CAESAR

ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Франция и Дания работают над поставкой Украине еще шести артиллерийских установок Caesar, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:03

2022-10-12T22:03

2022-10-12T23:26

специальная военная операция на украине

в мире

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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Франция и Дания работают над поставкой Украине еще шести артиллерийских установок Caesar, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."В настоящее время мы вместе с Данией работаем над поставкой Украине дополнительных шести артиллерийских установок CAESAR", - сказал Макрон телеканалу France 2. Он подчеркнул, что Париж будет и далее поставлять Украине вооружения, чтобы она смогла сопротивляться. В то же время французский лидер призвал избежать дальнейшей эскалации конфликта."Мы также собираемся поставить (Украине - ред.) радары, системы и ракеты противовоздушной обороны, чтобы украинцы смогли защититься от атак", - добавил Макрон.Ранее французские СМИ писали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, а также от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221012/peregovory-1823542380.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эммануэль макрон, сергей рябков, сергей лавров, франция, россия, украина, нато