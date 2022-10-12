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Франция и Дания передадут Украине шесть артиллерийских установок CAESAR - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/caesar-1823538449.html
Франция и Дания передадут Украине шесть артиллерийских установок CAESAR
Франция и Дания передадут Украине шесть артиллерийских установок CAESAR - РИА Новости, 12.10.2022
Франция и Дания передадут Украине шесть артиллерийских установок CAESAR
ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Франция и Дания работают над поставкой Украине еще шести артиллерийских установок Caesar, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:03
2022-10-12T23:26
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
сергей рябков
сергей лавров
франция
россия
украина
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Франция и Дания работают над поставкой Украине еще шести артиллерийских установок Caesar, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."В настоящее время мы вместе с Данией работаем над поставкой Украине дополнительных шести артиллерийских установок CAESAR", - сказал Макрон телеканалу France 2. Он подчеркнул, что Париж будет и далее поставлять Украине вооружения, чтобы она смогла сопротивляться. В то же время французский лидер призвал избежать дальнейшей эскалации конфликта."Мы также собираемся поставить (Украине - ред.) радары, системы и ракеты противовоздушной обороны, чтобы украинцы смогли защититься от атак", - добавил Макрон.Ранее французские СМИ писали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, а также от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221012/peregovory-1823542380.html
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в мире, эммануэль макрон, сергей рябков, сергей лавров, франция, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Франция, Россия, Украина, НАТО
22:03 12.10.2022 (обновлено: 23:26 12.10.2022)
 
Франция и Дания передадут Украине шесть артиллерийских установок CAESAR

Макрон: Франция и Дания поставят Украине еще шесть артиллерийских установок Caesar

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Франция и Дания работают над поставкой Украине еще шести артиллерийских установок Caesar, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"В настоящее время мы вместе с Данией работаем над поставкой Украине дополнительных шести артиллерийских установок CAESAR", - сказал Макрон телеканалу France 2. Он подчеркнул, что Париж будет и далее поставлять Украине вооружения, чтобы она смогла сопротивляться. В то же время французский лидер призвал избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
22:35Специальная военная операция на Украине
Макрон призвал Путина к переговорам по Украине
"Мы также собираемся поставить (Украине - ред.) радары, системы и ракеты противовоздушной обороны, чтобы украинцы смогли защититься от атак", - добавил Макрон.
Ранее французские СМИ писали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, а также от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.
Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:01Специальная военная операция на Украине
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронСергей РябковСергей ЛавровФранцияРоссияУкраинаНАТО
 
 
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