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Эксперт порекомендовал БРИКС усилить работу по охране энергообъектов - РИА Новости, 12.10.2022
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Эксперт порекомендовал БРИКС усилить работу по охране энергообъектов
Эксперт порекомендовал БРИКС усилить работу по охране энергообъектов - РИА Новости, 12.10.2022
Эксперт порекомендовал БРИКС усилить работу по охране энергообъектов
БРИКС нужно усилить работу по охране энергообъектов на фоне последних событий, в том числе активизировать обмен данными, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:58
2022-10-12T17:58
брикс
северный поток
северный поток — 2
европа
россия
германия
генеральная прокуратура рф
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. БРИКС нужно усилить работу по охране энергообъектов на фоне последних событий, в том числе активизировать обмен данными, заявил РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк."Это то, что может стать призывом к сотрудничеству между странами БРИКС, чтобы начать изучать технологии и различные способы обмена информацией и разведданными о том, как это защитить, потому что это ключ к нашей энергетической безопасности", - заявил Аюк на полях 5-й Российской энергетической недели.Он подчеркнул, что для стран БРИКС безопасность газовой и нефтяной инфраструктуры долгое время была ключевым приоритетом. Аюк добавил, что отсутствие безопасности энергоснабжения в Европе может увеличить волатильность на мировом рынке. По его словам, утечки газа на газопроводах "Северный поток" подчеркнули необходимость лучшей защиты жизненно важной энергетической инфраструктуры.По мнению Аюка, санкции против России повлияют на глобальный энергетический переход, нарушив цепочки поставок и логистику, а также оказав воздействие на технологии. Он также отметил, что эти санкции противоречат идее справедливого энергетического перехода, а финансовые ресурсы стран БРИКС будут играть ключевую роль в этом вопросе.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221006/briks-1821874751.html
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брикс, северный поток, северный поток — 2, европа, россия, германия, генеральная прокуратура рф, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
БРИКС, Северный поток, Северный поток — 2, Европа, Россия, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
17:58 12.10.2022
 
Эксперт порекомендовал БРИКС усилить работу по охране энергообъектов

Эксперт ЭнДжей Аюк призвал БРИКС усилить работу по охране энергообъектов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. БРИКС нужно усилить работу по охране энергообъектов на фоне последних событий, в том числе активизировать обмен данными, заявил РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк.
"Это то, что может стать призывом к сотрудничеству между странами БРИКС, чтобы начать изучать технологии и различные способы обмена информацией и разведданными о том, как это защитить, потому что это ключ к нашей энергетической безопасности", - заявил Аюк на полях 5-й Российской энергетической недели.
Встреча Консультативной группы Партнерства БРИКС
6 октября, 08:58
БРИКС будет только укрепляться, считает посол России
Он подчеркнул, что для стран БРИКС безопасность газовой и нефтяной инфраструктуры долгое время была ключевым приоритетом. Аюк добавил, что отсутствие безопасности энергоснабжения в Европе может увеличить волатильность на мировом рынке. По его словам, утечки газа на газопроводах "Северный поток" подчеркнули необходимость лучшей защиты жизненно важной энергетической инфраструктуры.
По мнению Аюка, санкции против России повлияют на глобальный энергетический переход, нарушив цепочки поставок и логистику, а также оказав воздействие на технологии. Он также отметил, что эти санкции противоречат идее справедливого энергетического перехода, а финансовые ресурсы стран БРИКС будут играть ключевую роль в этом вопросе.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин объяснил, кто стоит за диверсиями на российских энергетических объектах - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 14:15
Путин рассказал, кто стоит за атаками на российские энергетические объекты
 
БРИКССеверный потокСеверный поток — 2ЕвропаРоссияГерманияГенеральная прокуратура РФФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
 
 
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