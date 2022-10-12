Эксперт порекомендовал БРИКС усилить работу по охране энергообъектов
Эксперт ЭнДжей Аюк призвал БРИКС усилить работу по охране энергообъектов
Стела БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. БРИКС нужно усилить работу по охране энергообъектов на фоне последних событий, в том числе активизировать обмен данными, заявил РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк.
"Это то, что может стать призывом к сотрудничеству между странами БРИКС, чтобы начать изучать технологии и различные способы обмена информацией и разведданными о том, как это защитить, потому что это ключ к нашей энергетической безопасности", - заявил Аюк на полях 5-й Российской энергетической недели.
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Он подчеркнул, что для стран БРИКС безопасность газовой и нефтяной инфраструктуры долгое время была ключевым приоритетом. Аюк добавил, что отсутствие безопасности энергоснабжения в Европе может увеличить волатильность на мировом рынке. По его словам, утечки газа на газопроводах "Северный поток" подчеркнули необходимость лучшей защиты жизненно важной энергетической инфраструктуры.
По мнению Аюка, санкции против России повлияют на глобальный энергетический переход, нарушив цепочки поставок и логистику, а также оказав воздействие на технологии. Он также отметил, что эти санкции противоречат идее справедливого энергетического перехода, а финансовые ресурсы стран БРИКС будут играть ключевую роль в этом вопросе.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.