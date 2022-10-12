https://ria.ru/20221012/briks-1823483371.html

Эксперт порекомендовал БРИКС усилить работу по охране энергообъектов

Эксперт порекомендовал БРИКС усилить работу по охране энергообъектов - РИА Новости, 12.10.2022

Эксперт порекомендовал БРИКС усилить работу по охране энергообъектов

БРИКС нужно усилить работу по охране энергообъектов на фоне последних событий, в том числе активизировать обмен данными, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:58

2022-10-12T17:58

2022-10-12T17:58

брикс

северный поток

северный поток — 2

европа

россия

германия

генеральная прокуратура рф

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. БРИКС нужно усилить работу по охране энергообъектов на фоне последних событий, в том числе активизировать обмен данными, заявил РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк."Это то, что может стать призывом к сотрудничеству между странами БРИКС, чтобы начать изучать технологии и различные способы обмена информацией и разведданными о том, как это защитить, потому что это ключ к нашей энергетической безопасности", - заявил Аюк на полях 5-й Российской энергетической недели.Он подчеркнул, что для стран БРИКС безопасность газовой и нефтяной инфраструктуры долгое время была ключевым приоритетом. Аюк добавил, что отсутствие безопасности энергоснабжения в Европе может увеличить волатильность на мировом рынке. По его словам, утечки газа на газопроводах "Северный поток" подчеркнули необходимость лучшей защиты жизненно важной энергетической инфраструктуры.По мнению Аюка, санкции против России повлияют на глобальный энергетический переход, нарушив цепочки поставок и логистику, а также оказав воздействие на технологии. Он также отметил, что эти санкции противоречат идее справедливого энергетического перехода, а финансовые ресурсы стран БРИКС будут играть ключевую роль в этом вопросе.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221006/briks-1821874751.html

https://ria.ru/20221012/terakt-1823372996.html

европа

россия

германия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брикс, северный поток, северный поток — 2, европа, россия, германия, генеральная прокуратура рф, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022