https://ria.ru/20221012/brend-1823290558.html

Уральская сеть Lamel пострадала из-за бойкота одноименного бренда

Уральская сеть Lamel пострадала из-за бойкота одноименного бренда - РИА Новости, 12.10.2022

Уральская сеть Lamel пострадала из-за бойкота одноименного бренда

Российская торговая сеть парфюмерии, косметики и бытовой химии Lamel потребовала от интернет-издания Readovka, "спутавшего" ее с британским брендом Lamel... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:54

2022-10-12T09:54

2022-10-12T09:54

россия

екатеринбург

свердловская область

омск

ozon

яндекс.маркет

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Российская торговая сеть парфюмерии, косметики и бытовой химии Lamel потребовала от интернет-издания Readovka, "спутавшего" ее с британским брендом Lamel Professional, дать опровержение заметки, вызвавшей волну негатива, сообщила РИА Новости советник президента компании Марина Новикова.В воскресенье британский бренд декоративной косметики Lamel Professional, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту праздничным "днем хлопка". В ответ российские магазины косметики объявили бренду бойкот и сняли его продукцию с продажи. В частности, сети "Рив Гош", "Л'Этуаль" и "Золотое яблоко" вывели продукцию бренда из ассортимента своих магазинов, но Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к "бойкоту".В понедельник интернет-издание Readovka, спутав две созвучные компании, сообщило, что "торговый центр "Гринвич" в Екатеринбурге продвигает бренд декоративной косметики, дискредитировавший себя во время теракта на Крымском мосту". Сопровождал новость видеоряд из екатеринбургского магазина отечественной сети. После этого на уральский Lamel обрушилась волна негатива, в том числе и в аккаунтах компании."В интернете опубликованы статьи, в которых отождествляется российская торговая сеть парфюмерии, косметики и бытовой химии Lamel с дискредитировавшим себя британским брендом косметики Lamel Professional. Британский бренд и российская торговая сеть – это совершенно разные компании. По мнению руководства сети, для профессионалов, занимающихся производством, либо продажей брендов, создающих красоту, недопустима любая пропаганда насилия и жестокости, поэтому сеть категорически выступает против действий бренда Lamel Professional, который был незамедлительно снят с продаж в наших магазинах после совершенной им акции", – разъяснила Новикова агентству.По ее словам, опубликованная Readovka информация вводит в заблуждение читателей, формирует негативное отношение потребителей и наносит ущерб деловой репутации их компании - Lamel направила в адрес редакции юридическую претензию. "Если они не опубликуют опровержение, то мы обратимся в суд", – добавила Новикова.Всего в России 21 магазин российской сети Lamel, головной офис находится в Омске. Как добавили в компании, товарный знак Lamel зарегистрирован в Роспатенте и принадлежит российскому юрлицу с 2016 года, 26 лет они работают на рынке Уральского федерального округа.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822835358.html

https://ria.ru/20221011/boykot-1823144973.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, екатеринбург, свердловская область, омск, ozon, яндекс.маркет, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика