https://ria.ru/20221012/bot-1823422516.html

В ДНР создали чат-бот для обращения жителей

В ДНР создали чат-бот для обращения жителей - РИА Новости, 12.10.2022

В ДНР создали чат-бот для обращения жителей

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оставил в своем Telegram-канале ссылку на созданный чат-бот для обращения жителей по вопросам настоящего и РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:09

2022-10-12T16:09

2022-10-12T16:09

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оставил в своем Telegram-канале ссылку на созданный чат-бот для обращения жителей по вопросам настоящего и будущего республики."Друзья, как и обещал, даю ссылку на чат-бот, где вы можете задать свои вопросы, касающиеся настоящего и будущего республики", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Пушилина, на вопросы горожан он ответит в ходе прямого эфира "Донбасс — Россия, что дальше" в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html

https://ria.ru/20221011/nato-1823140267.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис пушилин, россия, донецкая народная республика, telegram (приложение)