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В ДНР создали чат-бот для обращения жителей
В ДНР создали чат-бот для обращения жителей - РИА Новости, 12.10.2022
В ДНР создали чат-бот для обращения жителей
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оставил в своем Telegram-канале ссылку на созданный чат-бот для обращения жителей по вопросам настоящего и РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:09
2022-10-12T16:09
2022-10-12T16:09
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оставил в своем Telegram-канале ссылку на созданный чат-бот для обращения жителей по вопросам настоящего и будущего республики."Друзья, как и обещал, даю ссылку на чат-бот, где вы можете задать свои вопросы, касающиеся настоящего и будущего республики", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Пушилина, на вопросы горожан он ответит в ходе прямого эфира "Донбасс — Россия, что дальше" в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html
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денис пушилин, россия, донецкая народная республика, telegram (приложение)
Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Telegram (приложение)
В ДНР создали чат-бот для обращения жителей
Пушилин опубликовал в Telegram ссылку на чат-бот для обращения жителей ДНР по вопросам