https://ria.ru/20221012/bolgariya-1823423510.html

Эксперты рассказали, как получить многократную болгарскую визу

Эксперты рассказали, как получить многократную болгарскую визу - РИА Новости, 12.10.2022

Эксперты рассказали, как получить многократную болгарскую визу

С 6 октября консульства Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге изменили условия выдачи мультивиз, сообщает АТОР со ссылкой на информацию от туроператоров. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:41

2022-10-12T16:41

2022-10-12T16:41

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С 6 октября консульства Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге изменили условия выдачи мультивиз, сообщает АТОР со ссылкой на информацию от туроператоров.Теперь для оформления разрешений на въезд необходима ранее выданная болгарская или шенгенская виза в действующем или закончившемся загранпаспорте.При отсутствии таковой российским заявителям будет оформляться однократная краткосрочная виза, по которой можно будет въехать только в Болгарию, или двукратная. По ней, можно будет попасть также в Румынию, Хорватию и на Кипр, но только один раз во время срока действия.Официальных сообщений о новых правилах на сайте посольства, консульства и визовых центров Болгарии в РФ нет. Туроператоры также не получали официальных уведомлений от болгарской дипмиссии. Однако информацию о том, на каких условиях теперь можно претендовать на получение болгарской мультивизы, заявителям озвучивают при подаче документов.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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