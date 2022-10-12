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Эксперты рассказали, как получить многократную болгарскую визу - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221012/bolgariya-1823423510.html
Эксперты рассказали, как получить многократную болгарскую визу
Эксперты рассказали, как получить многократную болгарскую визу - РИА Новости, 12.10.2022
Эксперты рассказали, как получить многократную болгарскую визу
С 6 октября консульства Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге изменили условия выдачи мультивиз, сообщает АТОР со ссылкой на информацию от туроператоров. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:41
2022-10-12T16:41
туризм
туризм
новости - туризм
болгария
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
куда можно лететь
москва
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С 6 октября консульства Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге изменили условия выдачи мультивиз, сообщает АТОР со ссылкой на информацию от туроператоров.Теперь для оформления разрешений на въезд необходима ранее выданная болгарская или шенгенская виза в действующем или закончившемся загранпаспорте.При отсутствии таковой российским заявителям будет оформляться однократная краткосрочная виза, по которой можно будет въехать только в Болгарию, или двукратная. По ней, можно будет попасть также в Румынию, Хорватию и на Кипр, но только один раз во время срока действия.Официальных сообщений о новых правилах на сайте посольства, консульства и визовых центров Болгарии в РФ нет. Туроператоры также не получали официальных уведомлений от болгарской дипмиссии. Однако информацию о том, на каких условиях теперь можно претендовать на получение болгарской мультивизы, заявителям озвучивают при подаче документов.
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туризм, новости - туризм, болгария, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, куда можно лететь, москва, санкт-петербург
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Болгария, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы, куда можно лететь, Москва, Санкт-Петербург
16:41 12.10.2022
 
Эксперты рассказали, как получить многократную болгарскую визу

АТОР: получить мультивизы в Болгарию могут только ранее посещавшие страну туристы

© Pixabay / nextvoyageПляжи Болгарии, Курорт Солнечный берег
Пляжи Болгарии, Курорт Солнечный берег - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Pixabay / nextvoyage
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С 6 октября консульства Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге изменили условия выдачи мультивиз, сообщает АТОР со ссылкой на информацию от туроператоров.
Теперь для оформления разрешений на въезд необходима ранее выданная болгарская или шенгенская виза в действующем или закончившемся загранпаспорте.
При отсутствии таковой российским заявителям будет оформляться однократная краткосрочная виза, по которой можно будет въехать только в Болгарию, или двукратная. По ней, можно будет попасть также в Румынию, Хорватию и на Кипр, но только один раз во время срока действия.
Официальных сообщений о новых правилах на сайте посольства, консульства и визовых центров Болгарии в РФ нет. Туроператоры также не получали официальных уведомлений от болгарской дипмиссии. Однако информацию о том, на каких условиях теперь можно претендовать на получение болгарской мультивизы, заявителям озвучивают при подаче документов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмБолгарияАссоциация туроператоров России (АТОР)Визыкуда можно лететьМоскваСанкт-Петербург
 
 
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