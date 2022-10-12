https://ria.ru/20221012/bolgariya-1823414175.html
Болгария ввела визовый режим для россиян со служебными паспортами
Болгария ввела визовый режим для россиян со служебными паспортами - РИА Новости, 12.10.2022
Болгария ввела визовый режим для россиян со служебными паспортами
Правительство Болгарии вводит визовый режим для въезда в страну россиян с дипломатическими и служебными паспортами, сообщает Болгарское национальное телевидение РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:52
2022-10-12T15:52
2022-10-12T16:02
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство Болгарии вводит визовый режим для въезда в страну россиян с дипломатическими и служебными паспортами, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).В среду совмин Болгарии принял решение о частичном приостановлении действия одного из положений соглашения между двумя странами о взаимных поездках граждан. С принятием этого решения владельцам действительных дипломатических и служебных паспортов из России больше не будет разрешен безвизовый въезд, выезд, транзит и временное пребывание в стране.Визовый режим для россиян с дипломатическими паспортами уже был введен 25 февраля 2022 года, отмечает телеканал. Новое решение вводит визовый режим для владельцев российских служебных паспортов, который начнет действовать с 20 октября.Служебный паспорт гражданина Российской Федерации — это документ, служащий удостоверением личности жителя РФ, по которому совершают въезды в государство и выезды из него в рамках служебных командировок по запросу отправляющей организации.
https://ria.ru/20220905/bolgariya-1814527439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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болгария, в мире, россия
15:52 12.10.2022 (обновлено: 16:02 12.10.2022)
Болгария ввела визовый режим для россиян со служебными паспортами
Правительство Болгарии ввело визовый режим для россиян со служебными паспортами
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Правительство Болгарии вводит визовый режим для въезда в страну россиян с дипломатическими и служебными паспортами, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ
).
В среду совмин Болгарии принял решение о частичном приостановлении действия одного из положений соглашения между двумя странами о взаимных поездках граждан. С принятием этого решения владельцам действительных дипломатических и служебных паспортов из России
больше не будет разрешен безвизовый въезд, выезд, транзит и временное пребывание в стране.
Визовый режим для россиян с дипломатическими паспортами уже был введен 25 февраля 2022 года, отмечает телеканал. Новое решение вводит визовый режим для владельцев российских служебных паспортов, который начнет действовать с 20 октября.
Служебный паспорт гражданина Российской Федерации — это документ, служащий удостоверением личности жителя РФ, по которому совершают въезды в государство и выезды из него в рамках служебных командировок по запросу отправляющей организации.