https://ria.ru/20221012/bolgariya-1823414175.html

Болгария ввела визовый режим для россиян со служебными паспортами

Болгария ввела визовый режим для россиян со служебными паспортами - РИА Новости, 12.10.2022

Болгария ввела визовый режим для россиян со служебными паспортами

Правительство Болгарии вводит визовый режим для въезда в страну россиян с дипломатическими и служебными паспортами, сообщает Болгарское национальное телевидение РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:52

2022-10-12T15:52

2022-10-12T16:02

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство Болгарии вводит визовый режим для въезда в страну россиян с дипломатическими и служебными паспортами, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).В среду совмин Болгарии принял решение о частичном приостановлении действия одного из положений соглашения между двумя странами о взаимных поездках граждан. С принятием этого решения владельцам действительных дипломатических и служебных паспортов из России больше не будет разрешен безвизовый въезд, выезд, транзит и временное пребывание в стране.Визовый режим для россиян с дипломатическими паспортами уже был введен 25 февраля 2022 года, отмечает телеканал. Новое решение вводит визовый режим для владельцев российских служебных паспортов, который начнет действовать с 20 октября.Служебный паспорт гражданина Российской Федерации — это документ, служащий удостоверением личности жителя РФ, по которому совершают въезды в государство и выезды из него в рамках служебных командировок по запросу отправляющей организации.

https://ria.ru/20220905/bolgariya-1814527439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

болгария, в мире, россия