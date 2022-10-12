https://ria.ru/20221012/boepripasy-1823325498.html

В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов

В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов - РИА Новости, 12.10.2022

В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов

Полицейские нашли и изъяли более тысячи различных боеприпасов из квартиры на юге Москвы, в их числе оказались патроны, дымовые гранаты и запалы от ручных... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:58

2022-10-12T11:58

2022-10-12T11:58

происшествия

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Полицейские нашли и изъяли более тысячи различных боеприпасов из квартиры на юге Москвы, в их числе оказались патроны, дымовые гранаты и запалы от ручных гранат, сообщает столичная полиция в среду."В Москве сотрудниками уголовного розыска задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в его квартире, расположенной на Домодедовской улице, сотрудники столичного уголовного розыска обнаружили и изъяли более тысячи предметов, в числе которых патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат", - говорится в сообщении.Как рассказали в главке, более 700 патронов "являются винтовочными и малоимпульсивными патронами различных калибров, изготовленными промышленным способом и предназначенными для нарезного и боевого огнестрельного оружия". Остальные же боеприпасы оказались подлинными.На задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Его отправили под домашний арест.

https://ria.ru/20220228/oruzhie-1775612440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)