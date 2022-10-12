https://ria.ru/20221012/boepripasy-1823325498.html
В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов
В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов - РИА Новости, 12.10.2022
В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов
Полицейские нашли и изъяли более тысячи различных боеприпасов из квартиры на юге Москвы, в их числе оказались патроны, дымовые гранаты и запалы от ручных... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:58
2022-10-12T11:58
2022-10-12T11:58
происшествия
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Полицейские нашли и изъяли более тысячи различных боеприпасов из квартиры на юге Москвы, в их числе оказались патроны, дымовые гранаты и запалы от ручных гранат, сообщает столичная полиция в среду."В Москве сотрудниками уголовного розыска задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в его квартире, расположенной на Домодедовской улице, сотрудники столичного уголовного розыска обнаружили и изъяли более тысячи предметов, в числе которых патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат", - говорится в сообщении.Как рассказали в главке, более 700 патронов "являются винтовочными и малоимпульсивными патронами различных калибров, изготовленными промышленным способом и предназначенными для нарезного и боевого огнестрельного оружия". Остальные же боеприпасы оказались подлинными.На задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Его отправили под домашний арест.
https://ria.ru/20220228/oruzhie-1775612440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов
Полиция изъяла из квартиры на юге Москвы более тысячи боеприпасов разных видов
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Полицейские нашли и изъяли более тысячи различных боеприпасов из квартиры на юге Москвы, в их числе оказались патроны, дымовые гранаты и запалы от ручных гранат, сообщает столичная полиция в среду.
"В Москве сотрудниками уголовного розыска задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в его квартире, расположенной на Домодедовской улице, сотрудники столичного уголовного розыска обнаружили и изъяли более тысячи предметов, в числе которых патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат", - говорится в сообщении.
Как рассказали в главке, более 700 патронов "являются винтовочными и малоимпульсивными патронами различных калибров, изготовленными промышленным способом и предназначенными для нарезного и боевого огнестрельного оружия". Остальные же боеприпасы оказались подлинными.
На задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ
(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Его отправили под домашний арест.