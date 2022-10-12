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В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов - РИА Новости, 12.10.2022
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В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов
В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов - РИА Новости, 12.10.2022
В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов
Полицейские нашли и изъяли более тысячи различных боеприпасов из квартиры на юге Москвы, в их числе оказались патроны, дымовые гранаты и запалы от ручных... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:58
2022-10-12T11:58
происшествия
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россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Полицейские нашли и изъяли более тысячи различных боеприпасов из квартиры на юге Москвы, в их числе оказались патроны, дымовые гранаты и запалы от ручных гранат, сообщает столичная полиция в среду."В Москве сотрудниками уголовного розыска задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в его квартире, расположенной на Домодедовской улице, сотрудники столичного уголовного розыска обнаружили и изъяли более тысячи предметов, в числе которых патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат", - говорится в сообщении.Как рассказали в главке, более 700 патронов "являются винтовочными и малоимпульсивными патронами различных калибров, изготовленными промышленным способом и предназначенными для нарезного и боевого огнестрельного оружия". Остальные же боеприпасы оказались подлинными.На задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Его отправили под домашний арест.
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:58 12.10.2022
 
В квартире на юге Москвы нашли больше тысячи боеприпасов

Полиция изъяла из квартиры на юге Москвы более тысячи боеприпасов разных видов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Полицейские нашли и изъяли более тысячи различных боеприпасов из квартиры на юге Москвы, в их числе оказались патроны, дымовые гранаты и запалы от ручных гранат, сообщает столичная полиция в среду.
"В Москве сотрудниками уголовного розыска задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в его квартире, расположенной на Домодедовской улице, сотрудники столичного уголовного розыска обнаружили и изъяли более тысячи предметов, в числе которых патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат", - говорится в сообщении.
Как рассказали в главке, более 700 патронов "являются винтовочными и малоимпульсивными патронами различных калибров, изготовленными промышленным способом и предназначенными для нарезного и боевого огнестрельного оружия". Остальные же боеприпасы оказались подлинными.
На задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Его отправили под домашний арест.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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