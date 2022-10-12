https://ria.ru/20221012/belozertsev-1823409466.html

Дело экс-губернатора Белозерцева о взятках направили в Генпрокуратуру

Дело экс-губернатора Белозерцева о взятках направили в Генпрокуратуру - РИА Новости, 12.10.2022

Дело экс-губернатора Белозерцева о взятках направили в Генпрокуратуру

В Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлено дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого получении взяток на РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:41

2022-10-12T15:41

2022-10-12T17:19

генеральная прокуратура рф

происшествия

иван белозерцев

россия

пензенская область

борис шпигель

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлено дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого получении взяток на 31 миллион рублей за предоставление фармкомпании "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении контрактов, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Шуварин."Следователь передал дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства. По словам адвоката, следствие пересчитало сумму имущества, вменяемого в качестве взяток: теперь она составляет 30 миллионов рублей, а не более 31 миллиона, как раньше утверждал СК РФ.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Белозерцев получил от главы "Биотэка" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. По делу проходят также бывший замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федор Федотов и другой сотрудник представительства Геннадий Марков. Все фигуранты были задержаны в марте 2021 года и арестованы.Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20220610/mitvol-1794468330.html

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Кирилл Волков

генеральная прокуратура рф, происшествия, иван белозерцев, россия, пензенская область, борис шпигель