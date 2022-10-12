15:41 12.10.2022 (обновлено: 17:19 12.10.2022)
Дело экс-губернатора Белозерцева о взятках направили в Генпрокуратуру
Дело экс-губернатора Пензенской области Белозерцева о взятках направили в Генпрокуратуру
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в медиабанкБывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлено дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого получении взяток на 31 миллион рублей за предоставление фармкомпании "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении контрактов, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Шуварин.
"Следователь передал дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства. По словам адвоката, следствие пересчитало сумму имущества, вменяемого в качестве взяток: теперь она составляет 30 миллионов рублей, а не более 31 миллиона, как раньше утверждал СК РФ.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Белозерцев получил от главы "Биотэка" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. По делу проходят также бывший замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федор Федотов и другой сотрудник представительства Геннадий Марков. Все фигуранты были задержаны в марте 2021 года и арестованы.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности "в связи с утратой доверия".