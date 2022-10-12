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На улицах Белгорода нашли осколки ракет ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/belgorod-1823541643.html
На улицах Белгорода нашли осколки ракет ВСУ
На улицах Белгорода нашли осколки ракет ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022
На улицах Белгорода нашли осколки ракет ВСУ
Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что на 15 улицах города в районе Харьковской горы и в Юго-Восточной части найдены осколки ракет. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:27
2022-10-12T22:27
специальная военная операция на украине
антон иванов
белгород
в мире
украина
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что на 15 улицах города в районе Харьковской горы и в Юго-Восточной части найдены осколки ракет.Белгород сегодня подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам очевидцев, в небе над городом на протяжении дня были видны разрывы ракет в воздухе, поскольку система ПВО поражала летящие ракеты, не давая им достигнуть целей."Незначительно повреждены 5 автомобилей. В 5 частных домах выбиты или лопнули окна. Поступили сообщения о небольших повреждениях гаража и теплицы. С восстановлением имущества оперативно поможем", - сообщил мэр.По его словам, в торговом центре города осколками выбило несколько окон, пострадали навесные потолки. На улице Буханова осколком повреждены электропровода - ремонт планируется завершить до конца дня.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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антон иванов, белгород, в мире, украина, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Антон Иванов, Белгород, В мире, Украина, Белгородская область
22:27 12.10.2022
 
На улицах Белгорода нашли осколки ракет ВСУ

Мэр Белгорода Иванов сообщил, что осколки ракет ВСУ обнаружили на 15 улицах города

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкСобранные после обстрела осколки снаряда на улице в селе Солохи в Белгородской области
Собранные после обстрела осколки снаряда на улице в селе Солохи в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Собранные после обстрела осколки снаряда на улице в селе Солохи в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что на 15 улицах города в районе Харьковской горы и в Юго-Восточной части найдены осколки ракет.
Белгород сегодня подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам очевидцев, в небе над городом на протяжении дня были видны разрывы ракет в воздухе, поскольку система ПВО поражала летящие ракеты, не давая им достигнуть целей.
"Незначительно повреждены 5 автомобилей. В 5 частных домах выбиты или лопнули окна. Поступили сообщения о небольших повреждениях гаража и теплицы. С восстановлением имущества оперативно поможем", - сообщил мэр.
По его словам, в торговом центре города осколками выбило несколько окон, пострадали навесные потолки. На улице Буханова осколком повреждены электропровода - ремонт планируется завершить до конца дня.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеАнтон ИвановБелгородВ миреУкраинаБелгородская область
 
 
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