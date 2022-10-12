На улицах Белгорода нашли осколки ракет ВСУ
Мэр Белгорода Иванов сообщил, что осколки ракет ВСУ обнаружили на 15 улицах города
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкСобранные после обстрела осколки снаряда на улице в селе Солохи в Белгородской области
Собранные после обстрела осколки снаряда на улице в селе Солохи в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что на 15 улицах города в районе Харьковской горы и в Юго-Восточной части найдены осколки ракет.
Белгород сегодня подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам очевидцев, в небе над городом на протяжении дня были видны разрывы ракет в воздухе, поскольку система ПВО поражала летящие ракеты, не давая им достигнуть целей.
"Незначительно повреждены 5 автомобилей. В 5 частных домах выбиты или лопнули окна. Поступили сообщения о небольших повреждениях гаража и теплицы. С восстановлением имущества оперативно поможем", - сообщил мэр.
По его словам, в торговом центре города осколками выбило несколько окон, пострадали навесные потолки. На улице Буханова осколком повреждены электропровода - ремонт планируется завершить до конца дня.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.