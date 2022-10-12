https://ria.ru/20221012/belgorod-1823541643.html

На улицах Белгорода нашли осколки ракет ВСУ

На улицах Белгорода нашли осколки ракет ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022

На улицах Белгорода нашли осколки ракет ВСУ

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что на 15 улицах города в районе Харьковской горы и в Юго-Восточной части найдены осколки ракет. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:27

2022-10-12T22:27

2022-10-12T22:27

специальная военная операция на украине

антон иванов

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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что на 15 улицах города в районе Харьковской горы и в Юго-Восточной части найдены осколки ракет.Белгород сегодня подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам очевидцев, в небе над городом на протяжении дня были видны разрывы ракет в воздухе, поскольку система ПВО поражала летящие ракеты, не давая им достигнуть целей."Незначительно повреждены 5 автомобилей. В 5 частных домах выбиты или лопнули окна. Поступили сообщения о небольших повреждениях гаража и теплицы. С восстановлением имущества оперативно поможем", - сообщил мэр.По его словам, в торговом центре города осколками выбило несколько окон, пострадали навесные потолки. На улице Буханова осколком повреждены электропровода - ремонт планируется завершить до конца дня.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

антон иванов, белгород, в мире, украина, белгородская область