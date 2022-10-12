https://ria.ru/20221012/belgorod-1823503626.html

Белгородские власти подтвердили работу ПВО над регионом

Белгородские власти подтвердили работу ПВО над регионом - РИА Новости, 12.10.2022

Белгородские власти подтвердили работу ПВО над регионом

Система противовоздушной обороны работает над территорией Белгородской области, небольшие повреждения обнаружены на восьми улицах, сообщает региональный... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:59

2022-10-12T18:59

2022-10-12T18:59

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны работает над территорией Белгородской области, небольшие повреждения обнаружены на восьми улицах, сообщает региональный оперштаб.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что громкие хлопки слышны в Белгороде уже второй раз за день, около 17.30 мск в центре города прозвучало шесть взрывов, в небе были видны следы работы ПВО."Громкие звуки в Белгороде - это работа ПВО. Оперативные службы фиксируют сообщения о незначительных повреждениях на ул. Красноармейская, д.6 (а/м Hyundai Solaris, повреждение заднего стекла), Буханова (повреждены электропровода), ул. Сумская (осколки на дороге), ул. 8 Марта, 239 (осколки на дороге), ул. Белинского (осколки на дороге), ул. Красноармейская, д.56/1 (осколки возле дома), Ромашковый 1-й тупик, д.6 (осколок в теплице), ул. Боева, 1 (обломок во дворе)", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.

https://ria.ru/20221012/pvo-1823295510.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, белгород, ситуация в днр и лнр