https://ria.ru/20221012/belgorod-1823503626.html
Белгородские власти подтвердили работу ПВО над регионом
Белгородские власти подтвердили работу ПВО над регионом - РИА Новости, 12.10.2022
Белгородские власти подтвердили работу ПВО над регионом
Система противовоздушной обороны работает над территорией Белгородской области, небольшие повреждения обнаружены на восьми улицах, сообщает региональный... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:59
2022-10-12T18:59
2022-10-12T18:59
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны работает над территорией Белгородской области, небольшие повреждения обнаружены на восьми улицах, сообщает региональный оперштаб.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что громкие хлопки слышны в Белгороде уже второй раз за день, около 17.30 мск в центре города прозвучало шесть взрывов, в небе были видны следы работы ПВО."Громкие звуки в Белгороде - это работа ПВО. Оперативные службы фиксируют сообщения о незначительных повреждениях на ул. Красноармейская, д.6 (а/м Hyundai Solaris, повреждение заднего стекла), Буханова (повреждены электропровода), ул. Сумская (осколки на дороге), ул. 8 Марта, 239 (осколки на дороге), ул. Белинского (осколки на дороге), ул. Красноармейская, д.56/1 (осколки возле дома), Ромашковый 1-й тупик, д.6 (осколок в теплице), ул. Боева, 1 (обломок во дворе)", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
https://ria.ru/20221012/pvo-1823295510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белгородские власти подтвердили работу ПВО над регионом
Белгородские власти заявили о работе ПВО и нескольких незначительных повреждениях
БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны работает над территорией Белгородской области, небольшие повреждения обнаружены на восьми улицах, сообщает региональный оперштаб.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что громкие хлопки слышны в Белгороде
уже второй раз за день, около 17.30 мск в центре города прозвучало шесть взрывов, в небе были видны следы работы ПВО.
"Громкие звуки в Белгороде - это работа ПВО. Оперативные службы фиксируют сообщения о незначительных повреждениях на ул. Красноармейская, д.6 (а/м Hyundai Solaris, повреждение заднего стекла), Буханова (повреждены электропровода), ул. Сумская (осколки на дороге), ул. 8 Марта, 239 (осколки на дороге), ул. Белинского (осколки на дороге), ул. Красноармейская, д.56/1 (осколки возле дома), Ромашковый 1-й тупик, д.6 (осколок в теплице), ул. Боева, 1 (обломок во дворе)", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Как сообщала ранее ФСБ
, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей
с начала октября значительно увеличилось.