https://ria.ru/20221012/belgorod-1823482698.html

В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО

В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО - РИА Новости, 12.10.2022

В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало шесть взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:55

2022-10-12T17:55

2022-10-12T17:57

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg

БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало шесть взрывов, передает корреспондент РИА Новости.В среду около 17.30 мск в центре Белгорода прозвучало шесть взрывов. В небе над городом видны следы работы ПВО. Жители центра города рассказали РИА Новости, что в домах дрожали стекла.

https://ria.ru/20221012/kherson-1823370241.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгород, происшествия, ситуация в днр и лнр