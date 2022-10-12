https://ria.ru/20221012/belgorod-1823482698.html
В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО
В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО - РИА Новости, 12.10.2022
В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало шесть взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:55
2022-10-12T17:55
2022-10-12T17:57
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg
БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало шесть взрывов, передает корреспондент РИА Новости.В среду около 17.30 мск в центре Белгорода прозвучало шесть взрывов. В небе над городом видны следы работы ПВО. Жители центра города рассказали РИА Новости, что в домах дрожали стекла.
https://ria.ru/20221012/kherson-1823370241.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_01cc44880722088039b901cb45e57700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:55 12.10.2022 (обновлено: 17:57 12.10.2022)
В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО
В небе над Белгородом сработала система ПВО, прогремели шесть взрывов