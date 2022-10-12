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В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/belgorod-1823482698.html
В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО
В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО - РИА Новости, 12.10.2022
В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало шесть взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:55
2022-10-12T17:57
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало шесть взрывов, передает корреспондент РИА Новости.В среду около 17.30 мск в центре Белгорода прозвучало шесть взрывов. В небе над городом видны следы работы ПВО. Жители центра города рассказали РИА Новости, что в домах дрожали стекла.
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белгород, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:55 12.10.2022 (обновлено: 17:57 12.10.2022)
 
В небе над Белгородом прогремели шесть взрывов из-за срабатывания ПВО

В небе над Белгородом сработала система ПВО, прогремели шесть взрывов

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало шесть взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
В среду около 17.30 мск в центре Белгорода прозвучало шесть взрывов. В небе над городом видны следы работы ПВО. Жители центра города рассказали РИА Новости, что в домах дрожали стекла.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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