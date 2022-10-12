https://ria.ru/20221012/belgorod-1823348387.html
Жители Белгорода услышали звуки, похожие на взрывы
Жители Белгорода услышали звуки, похожие на взрывы - РИА Новости, 12.10.2022
Жители Белгорода услышали звуки, похожие на взрывы
Многие жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие звуки, напоминающие взрывы, корреспондент РИА Новости насчитал их более семи. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:16
2022-10-12T13:16
2022-10-12T13:55
белгород
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Многие жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие звуки, напоминающие взрывы, корреспондент РИА Новости насчитал их более семи.Звуки раздавались с небольшими интервалами. В небе видны следы, похожие на результаты работы противовоздушной обороны.В регионально оперштабе позже подтвердили, что над территорией области действительно работает ПВО."Информации о жертвах и разрушениях пока нет", — говорится в сообщении.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, белгородская область, происшествия
Белгород, Белгородская область, Происшествия
13:16 12.10.2022 (обновлено: 13:55 12.10.2022)
Жители Белгорода услышали звуки, похожие на взрывы
Жители Белгорода сообщили о нескольких громких звуках, похожих на взрывы