https://ria.ru/20221012/belgorod-1823348387.html

Жители Белгорода услышали звуки, похожие на взрывы

Жители Белгорода услышали звуки, похожие на взрывы - РИА Новости, 12.10.2022

Жители Белгорода услышали звуки, похожие на взрывы

Многие жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие звуки, напоминающие взрывы, корреспондент РИА Новости насчитал их более семи. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:16

2022-10-12T13:16

2022-10-12T13:55

белгород

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Многие жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие звуки, напоминающие взрывы, корреспондент РИА Новости насчитал их более семи.Звуки раздавались с небольшими интервалами. В небе видны следы, похожие на результаты работы противовоздушной обороны.В регионально оперштабе позже подтвердили, что над территорией области действительно работает ПВО."Информации о жертвах и разрушениях пока нет", — говорится в сообщении.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221009/obstrely-1822641632.html

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Екатерина Зайцева

белгород, белгородская область, происшествия