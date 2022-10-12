https://ria.ru/20221012/bayden-1823485856.html

Байдена обвинили в создании угрозы ядерного холокоста

Байдена обвинили в создании угрозы ядерного холокоста - РИА Новости, 12.10.2022

Байдена обвинили в создании угрозы ядерного холокоста

Политика президента Джо Байдена и его администрации может привести США к ядерному холокосту, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Fox News. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:06

2022-10-12T18:06

2022-10-12T18:58

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Политика президента Джо Байдена и его администрации может привести США к ядерному холокосту, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Fox News."Решения, принимаемые Байденом и лидерами конгресса, ведут нас к ядерному холокосту. У них могут быть бункеры, где они смогут укрыться. Но у нас, американцев, нет убежища, куда бы мы могли отправиться, где мы могли бы спастись. Нам придется столкнуться с последствиями", — сказала она.Кроме того, Габбард раскритиковала нынешнее руководство Демократической партии, охарактеризовав его представителей как "фанатичных идеологов, которые ненавидят свободу".По ее мнению, деятельность демократов идет вразрез с американскими ценностями, которые закреплены в конституции, включая право на свободу слова. Она также предположила, что руководство партии "пойдет на все, чтобы заставить молчать всех, кто не согласен с их позицией".Тулси Габбард была соперницей Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году в борьбе за право стать кандидатом от демократов. Накануне она заявила о своем решении покинуть Демократическую партию.На днях президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и другим странам НАТО с просьбой поставить новейшие средства противовоздушной обороны. Байден в ответ пообещал, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Украину всем необходимым оружием, в том числе и системами ПВО, но детали не уточнил. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221012/ssha-1823324035.html

https://ria.ru/20221012/bayden-1823269395.html

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