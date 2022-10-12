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Байдена обвинили в создании угрозы ядерного холокоста - РИА Новости, 12.10.2022
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Байдена обвинили в создании угрозы ядерного холокоста
Байдена обвинили в создании угрозы ядерного холокоста - РИА Новости, 12.10.2022
Байдена обвинили в создании угрозы ядерного холокоста
Политика президента Джо Байдена и его администрации может привести США к ядерному холокосту, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Fox News. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:06
2022-10-12T18:58
в мире
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Политика президента Джо Байдена и его администрации может привести США к ядерному холокосту, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Fox News."Решения, принимаемые Байденом и лидерами конгресса, ведут нас к ядерному холокосту. У них могут быть бункеры, где они смогут укрыться. Но у нас, американцев, нет убежища, куда бы мы могли отправиться, где мы могли бы спастись. Нам придется столкнуться с последствиями", — сказала она.Кроме того, Габбард раскритиковала нынешнее руководство Демократической партии, охарактеризовав его представителей как "фанатичных идеологов, которые ненавидят свободу".По ее мнению, деятельность демократов идет вразрез с американскими ценностями, которые закреплены в конституции, включая право на свободу слова. Она также предположила, что руководство партии "пойдет на все, чтобы заставить молчать всех, кто не согласен с их позицией".Тулси Габбард была соперницей Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году в борьбе за право стать кандидатом от демократов. Накануне она заявила о своем решении покинуть Демократическую партию.На днях президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и другим странам НАТО с просьбой поставить новейшие средства противовоздушной обороны. Байден в ответ пообещал, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Украину всем необходимым оружием, в том числе и системами ПВО, но детали не уточнил. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221012/ssha-1823324035.html
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в мире, джо байден, нато, украина, сша, тулси габбард, киев, сергей лавров, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия
В мире, Джо Байден, НАТО, Украина, США, Тулси Габбард, Киев, Сергей Лавров, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Россия
18:06 12.10.2022 (обновлено: 18:58 12.10.2022)
 
Байдена обвинили в создании угрозы ядерного холокоста

Экс-конгрессвумен Тулси Габбард обвинила Байдена в приближении ядерного холокоста

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Политика президента Джо Байдена и его администрации может привести США к ядерному холокосту, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Fox News.
"Решения, принимаемые Байденом и лидерами конгресса, ведут нас к ядерному холокосту. У них могут быть бункеры, где они смогут укрыться. Но у нас, американцев, нет убежища, куда бы мы могли отправиться, где мы могли бы спастись. Нам придется столкнуться с последствиями", — сказала она.
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Кроме того, Габбард раскритиковала нынешнее руководство Демократической партии, охарактеризовав его представителей как "фанатичных идеологов, которые ненавидят свободу".
По ее мнению, деятельность демократов идет вразрез с американскими ценностями, которые закреплены в конституции, включая право на свободу слова. Она также предположила, что руководство партии "пойдет на все, чтобы заставить молчать всех, кто не согласен с их позицией".
Тулси Габбард была соперницей Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году в борьбе за право стать кандидатом от демократов. Накануне она заявила о своем решении покинуть Демократическую партию.
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Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия
На днях президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и другим странам НАТО с просьбой поставить новейшие средства противовоздушной обороны. Байден в ответ пообещал, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Украину всем необходимым оружием, в том числе и системами ПВО, но детали не уточнил. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью для российских ВКС.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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В миреДжо БайденНАТОУкраинаСШАТулси ГаббардКиевСергей ЛавровВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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