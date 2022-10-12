https://ria.ru/20221012/bayden-1823439045.html

Байден выронил шпаргалку во время интервью

Байден выронил шпаргалку во время интервью - РИА Новости, 12.10.2022

Байден выронил шпаргалку во время интервью

Президент США Джо Байден случайно обронил шпаргалку во время интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:47

2022-10-12T16:47

2022-10-12T17:20

в мире

джо байден

сша

россия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден случайно обронил шпаргалку во время интервью телеканалу CNN.Интервьюер, корреспондент Джейк Таппер, спросил главу Белого дома, стоит ли американцам готовиться к тяжелым временам из-за рецессии."Конечно, у нас все еще есть реальные проблемы в экономике, но посмотрите, что мы уже успели сделать. Мы приняли столько законов, которые серьезно повлияют на ситуацию", — заявил президент.В этот момент он уронил карточку с заготовленным текстом упала на пол. Журналист помог ее поднять.Американский лидер не первый раз попадается на использовании шпаргалок во время официальных выступлений. Так, в марте на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.

https://ria.ru/20221012/ssha-1823269600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, сша, россия