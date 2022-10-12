https://ria.ru/20221012/bayden-1823439045.html
Байден выронил шпаргалку во время интервью
Байден выронил шпаргалку во время интервью - РИА Новости, 12.10.2022
Байден выронил шпаргалку во время интервью
Президент США Джо Байден случайно обронил шпаргалку во время интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:47
2022-10-12T16:47
2022-10-12T17:20
в мире
джо байден
сша
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден случайно обронил шпаргалку во время интервью телеканалу CNN.Интервьюер, корреспондент Джейк Таппер, спросил главу Белого дома, стоит ли американцам готовиться к тяжелым временам из-за рецессии."Конечно, у нас все еще есть реальные проблемы в экономике, но посмотрите, что мы уже успели сделать. Мы приняли столько законов, которые серьезно повлияют на ситуацию", — заявил президент.В этот момент он уронил карточку с заготовленным текстом упала на пол. Журналист помог ее поднять.Американский лидер не первый раз попадается на использовании шпаргалок во время официальных выступлений. Так, в марте на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.
https://ria.ru/20221012/ssha-1823269600.html
https://ria.ru/20221011/bayden-1823253290.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, россия
В мире, Джо Байден, США, Россия
16:47 12.10.2022 (обновлено: 17:20 12.10.2022)
Байден выронил шпаргалку во время интервью
Президент США Джо Байден во время интервью CNN обронил заранее заготовленные заметки
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Президент США Джо Байден случайно обронил шпаргалку во время интервью телеканалу CNN
.
Интервьюер, корреспондент Джейк Таппер, спросил главу Белого дома, стоит ли американцам готовиться к тяжелым временам из-за рецессии.
"Конечно, у нас все еще есть реальные проблемы в экономике, но посмотрите, что мы уже успели сделать. Мы приняли столько законов, которые серьезно повлияют на ситуацию", — заявил президент.
В этот момент он уронил карточку с заготовленным текстом упала на пол. Журналист помог ее поднять.
Американский лидер не первый раз попадается на использовании шпаргалок во время официальных выступлений. Так, в марте на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией
, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.