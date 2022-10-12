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Байден заявил, что горд сыном, которому грозят обвинения - РИА Новости, 12.10.2022
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Байден заявил, что горд сыном, которому грозят обвинения
Байден заявил, что горд сыном, которому грозят обвинения - РИА Новости, 12.10.2022
Байден заявил, что горд сыном, которому грозят обвинения
Президент США Джо Байден заявил, что горд своим сыном Хантером, которому грозят обвинения в сокрытии наркотической зависимости при покупке оружия. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T05:32
2022-10-12T05:32
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что горд своим сыном Хантером, которому грозят обвинения в сокрытии наркотической зависимости при покупке оружия.В интервью телеканалу CNN американский лидер утверждал, что ему ничего не было известно об истории с оружием, но сыну он полностью доверяет.По данным CNN, прокуроры и следователи уверены в достаточности доказательной базы для предъявления обвинений Хантеру Байдену, но решение остается за прокурором штата Делавэр Дэвидом Вайсом и, вероятно, будет принято после ноябрьских выборов в конгресс."Это ребенок, который – не ребенок, он взрослый мужчина – он подсел на наркотики, как случается во многих семьях. Он преодолел это. Он начал новую жизнь", - добавил президент.Хантер Байден утверждает, что излечился от наркозависимости, но, судя по книге, эпизод с покупкой оружия мог относиться в периоду аддикции.
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в мире, хантер байден, джо байден, сша, делавэр
В мире, Хантер Байден, Джо Байден, США, Делавэр
05:32 12.10.2022
 
Байден заявил, что горд сыном, которому грозят обвинения

Президент США Джо Байден заявил, что горд своим сыном Хантером, которому грозят обвинения

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что горд своим сыном Хантером, которому грозят обвинения в сокрытии наркотической зависимости при покупке оружия.
В интервью телеканалу CNN американский лидер утверждал, что ему ничего не было известно об истории с оружием, но сыну он полностью доверяет.
"Это история про оружие. Я ничего про это не знал. Похоже, что, когда он подавал заявку на приобретение пистолета, случилось так, что... вас спрашивают, на наркотиках ли вы или употребляете наркотики. Он ответил, что нет. И он написал про это "нет" в своей книге", - сказал Байден.
По данным CNN, прокуроры и следователи уверены в достаточности доказательной базы для предъявления обвинений Хантеру Байдену, но решение остается за прокурором штата Делавэр Дэвидом Вайсом и, вероятно, будет принято после ноябрьских выборов в конгресс.
"Я очень доверяю моему сыну. Я люблю его, он на праведном пути уже пару лет. Я просто им очень горжусь", - сказал Байден.
"Это ребенок, который – не ребенок, он взрослый мужчина – он подсел на наркотики, как случается во многих семьях. Он преодолел это. Он начал новую жизнь", - добавил президент.
Хантер Байден утверждает, что излечился от наркозависимости, но, судя по книге, эпизод с покупкой оружия мог относиться в периоду аддикции.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
05:05
Байден решит с участием в президентской гонке после выборов в конгресс
 
В миреХантер БайденДжо БайденСШАДелавэр
 
 
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