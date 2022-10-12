https://ria.ru/20221012/bayden-1823270807.html
Байден решит с участием в президентской гонке после выборов в конгресс
Байден решит с участием в президентской гонке после выборов в конгресс - РИА Новости, 12.10.2022
Байден решит с участием в президентской гонке после выборов в конгресс
Президент США Джо Байден сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T05:05
2022-10-12T05:05
2022-10-12T05:05
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить Дональда Трампа.Ранее Байден говорил, что баллотироваться на второй срок он собирается, но окончательного решения пока не принял.Президент, которому в ноябре исполняется 80 лет, заверил, что возраст не мешает ему справляться с работой, и похвастал, что за первую половину срока он добился больших успехов, чем его предшественники.Он выразил уверенность в своих шансах против Трампа, если тот будет баллотироваться от Республиканской партии."Я верю, что смогу снова победить Дональда Трампа", - сказал Байден.
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в мире, дональд трамп, джо байден, сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, США
Байден решит с участием в президентской гонке после выборов в конгресс
Байден намерен решить с участием в президентской гонке 2024 года после выборов в конгресс
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить Дональда Трампа.
"Я хочу увязать это с промежуточными выборами. Когда они закончатся в ноябре, я займусь этим", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Ранее Байден говорил, что баллотироваться на второй срок он собирается, но окончательного решения пока не принял.
Президент, которому в ноябре исполняется 80 лет, заверил, что возраст не мешает ему справляться с работой, и похвастал, что за первую половину срока он добился больших успехов, чем его предшественники.
Он выразил уверенность в своих шансах против Трампа, если тот будет баллотироваться от Республиканской партии.
"Я верю, что смогу снова победить Дональда Трампа", - сказал Байден.