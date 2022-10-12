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Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сокращение нефтедобычи
Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сокращение нефтедобычи - РИА Новости, 12.10.2022
Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сокращение нефтедобычи
Президент США Джо Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут "последствия" за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу, но отказался их... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T04:55
2022-10-12T04:55
2022-10-12T04:57
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут "последствия" за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу, но отказался их конкретизировать.Он добавил, что намерен действовать вместе с конгрессом, когда тот возобновит свою работу.На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.
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цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, сша, опек
Цены на нефть, Джо Байден, Саудовская Аравия, США, ОПЕК
04:55 12.10.2022 (обновлено: 04:57 12.10.2022)
Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сокращение нефтедобычи
Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут "последствия" за решение сократить нефтедобычу