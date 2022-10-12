https://ria.ru/20221012/bayden-1823270256.html

Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сокращение нефтедобычи

Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сокращение нефтедобычи - РИА Новости, 12.10.2022

Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сокращение нефтедобычи

Президент США Джо Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут "последствия" за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу, но отказался их... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:55

2022-10-12T04:55

2022-10-12T04:57

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут "последствия" за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу, но отказался их конкретизировать.Он добавил, что намерен действовать вместе с конгрессом, когда тот возобновит свою работу.На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221012/bayden-1823269239.html

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цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, сша, опек