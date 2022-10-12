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Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия - РИА Новости, 12.10.2022
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Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия
Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия - РИА Новости, 12.10.2022
Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия
Президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T04:31
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в мире
джо байден
владимир путин
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия.Вместе с тем президент США добавил, что в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий. Однако Байден отказался раскрыть, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия."Дискуссии на эту тему имели место, но я не намерен поступать безответственно… и рассказывать о том, что мы будем или не будем делать", - сказал он.
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в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия
04:31 12.10.2022 (обновлено: 04:32 12.10.2022)
 
Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия

Президент США Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия.
"Я не думаю, что он это сделает", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем президент США добавил, что в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий. Однако Байден отказался раскрыть, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия.
"Дискуссии на эту тему имели место, но я не намерен поступать безответственно… и рассказывать о том, что мы будем или не будем делать", - сказал он.
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