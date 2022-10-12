https://ria.ru/20221012/bayden-1823269395.html
Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия
Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия - РИА Новости, 12.10.2022
Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия
Президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T04:31
2022-10-12T04:31
2022-10-12T04:32
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия.Вместе с тем президент США добавил, что в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий. Однако Байден отказался раскрыть, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия."Дискуссии на эту тему имели место, но я не намерен поступать безответственно… и рассказывать о том, что мы будем или не будем делать", - сказал он.
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в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия
04:31 12.10.2022 (обновлено: 04:32 12.10.2022)
Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия
Президент США Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия