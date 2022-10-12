https://ria.ru/20221012/bayden-1823269395.html

Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия

Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия - РИА Новости, 12.10.2022

Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:31

2022-10-12T04:31

2022-10-12T04:32

в мире

джо байден

владимир путин

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802637_0:40:3022:1739_1920x0_80_0_0_62cee191de937b8aab098583ff6902d7.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия.Вместе с тем президент США добавил, что в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий. Однако Байден отказался раскрыть, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия."Дискуссии на эту тему имели место, но я не намерен поступать безответственно… и рассказывать о том, что мы будем или не будем делать", - сказал он.

https://ria.ru/20221011/bayden-1823256008.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия