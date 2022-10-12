04:06 12.10.2022 (обновлено: 07:39 12.10.2022)
WP рассказала о тайном сообщении Байдена Зеленскому
WP: Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны США
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что у него возникнут сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева, если тот продолжит публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Штатов, пишет Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.
“Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно”, — говорится в статье.
Как сообщает газета, в американском политическом истеблишменте зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи, отправляемой Украине. Эти трещины, вероятно, значительно углубятся, если республиканцы вернут себе палату представителей 8 ноября.
Ранее Пентагон сообщал, что новый пакет американской военной "помощи" Украине включает четыре РСЗО HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.