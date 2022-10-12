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WP рассказала о тайном сообщении Байдена Зеленскому - РИА Новости, 12.10.2022
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WP рассказала о тайном сообщении Байдена Зеленскому
WP рассказала о тайном сообщении Байдена Зеленскому - РИА Новости, 12.10.2022
WP рассказала о тайном сообщении Байдена Зеленскому
Президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что у него возникнут сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева, РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T04:06
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что у него возникнут сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева, если тот продолжит публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Штатов, пишет Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.Издание отмечает, что Зеленский неоднократно и публично призывал США и другие западные страны выделить Украине дополнительные вооружения, несмотря на то, что Байден и конгресс уже направляли в Киев беспрецедентные объемы помощи и современного оружия.Как сообщает газета, в американском политическом истеблишменте зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи, отправляемой Украине. Эти трещины, вероятно, значительно углубятся, если республиканцы вернут себе палату представителей 8 ноября.Ранее Пентагон сообщал, что новый пакет американской военной "помощи" Украине включает четыре РСЗО HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221011/zelenskiy-1822982381.html
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
04:06 12.10.2022 (обновлено: 07:39 12.10.2022)
 
WP рассказала о тайном сообщении Байдена Зеленскому

WP: Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны США

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что у него возникнут сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева, если тот продолжит публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Штатов, пишет Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

“Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно”, — говорится в статье.

Издание отмечает, что Зеленский неоднократно и публично призывал США и другие западные страны выделить Украине дополнительные вооружения, несмотря на то, что Байден и конгресс уже направляли в Киев беспрецедентные объемы помощи и современного оружия.
Как сообщает газета, в американском политическом истеблишменте зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи, отправляемой Украине. Эти трещины, вероятно, значительно углубятся, если республиканцы вернут себе палату представителей 8 ноября.
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На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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