https://ria.ru/20221012/bayden-1823268138.html

WP рассказала о тайном сообщении Байдена Зеленскому

WP рассказала о тайном сообщении Байдена Зеленскому - РИА Новости, 12.10.2022

WP рассказала о тайном сообщении Байдена Зеленскому

Президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что у него возникнут сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева, РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:06

2022-10-12T04:06

2022-10-12T07:39

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что у него возникнут сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева, если тот продолжит публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Штатов, пишет Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.Издание отмечает, что Зеленский неоднократно и публично призывал США и другие западные страны выделить Украине дополнительные вооружения, несмотря на то, что Байден и конгресс уже направляли в Киев беспрецедентные объемы помощи и современного оружия.Как сообщает газета, в американском политическом истеблишменте зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи, отправляемой Украине. Эти трещины, вероятно, значительно углубятся, если республиканцы вернут себе палату представителей 8 ноября.Ранее Пентагон сообщал, что новый пакет американской военной "помощи" Украине включает четыре РСЗО HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221011/zelenskiy-1822982381.html

https://ria.ru/20221009/ukraina-1822645091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша