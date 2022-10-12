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В Херсонской области приступили к формированию добровольческого батальона - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/batalon-1823398918.html
В Херсонской области приступили к формированию добровольческого батальона
В Херсонской области приступили к формированию добровольческого батальона - РИА Новости, 12.10.2022
В Херсонской области приступили к формированию добровольческого батальона
В Херсонской области приступили к формированию добровольческого разведывательного батальона, он будет носить имя героя Советского Союза, советского... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:17
2022-10-12T15:17
специальная военная операция на украине
василий маргелов
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
россия
украина
владимир сальдо
владимир путин
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ХЕРСОН, 12 окт – РИА Новости. В Херсонской области приступили к формированию добровольческого разведывательного батальона, он будет носить имя героя Советского Союза, советского военачальника, командующего ВДВ Василия Маргелова, сообщил командир батальона Александр Коратаев."Учитывая исконное желание человека навести порядок на своей земле, защитить свой дом, своих родных и близких, мы формируем добровольческий отдельный разведывательный батальон имени Маргелова", - сказал Коратаев в видеообращении, предоставленном журналистам администрацией Херсонской области.Коратаев призвал всех желающих, участвовать в судьбе региона, обращаться в колл-центр областной администрации.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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василий маргелов, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, россия, украина, владимир сальдо, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Василий Маргелов, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Россия, Украина, Владимир Сальдо, Владимир Путин
15:17 12.10.2022
 
В Херсонской области приступили к формированию добровольческого батальона

В Херсонской области начали формирование добровольческого разведывательного батальона

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий. Архивное фото
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ХЕРСОН, 12 окт – РИА Новости. В Херсонской области приступили к формированию добровольческого разведывательного батальона, он будет носить имя героя Советского Союза, советского военачальника, командующего ВДВ Василия Маргелова, сообщил командир батальона Александр Коратаев.
"Учитывая исконное желание человека навести порядок на своей земле, защитить свой дом, своих родных и близких, мы формируем добровольческий отдельный разведывательный батальон имени Маргелова", - сказал Коратаев в видеообращении, предоставленном журналистам администрацией Херсонской области.
Коратаев призвал всех желающих, участвовать в судьбе региона, обращаться в колл-центр областной администрации.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВасилий МаргеловХерсонская областьВоздушно-десантные войска РоссииРоссияУкраинаВладимир СальдоВладимир Путин
 
 
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