https://ria.ru/20221012/batalon-1823398918.html

В Херсонской области приступили к формированию добровольческого батальона

В Херсонской области приступили к формированию добровольческого батальона - РИА Новости, 12.10.2022

В Херсонской области приступили к формированию добровольческого батальона

В Херсонской области приступили к формированию добровольческого разведывательного батальона, он будет носить имя героя Советского Союза, советского... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:17

2022-10-12T15:17

2022-10-12T15:17

специальная военная операция на украине

василий маргелов

херсонская область

воздушно-десантные войска россии

россия

украина

владимир сальдо

владимир путин

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ХЕРСОН, 12 окт – РИА Новости. В Херсонской области приступили к формированию добровольческого разведывательного батальона, он будет носить имя героя Советского Союза, советского военачальника, командующего ВДВ Василия Маргелова, сообщил командир батальона Александр Коратаев."Учитывая исконное желание человека навести порядок на своей земле, защитить свой дом, своих родных и близких, мы формируем добровольческий отдельный разведывательный батальон имени Маргелова", - сказал Коратаев в видеообращении, предоставленном журналистам администрацией Херсонской области.Коратаев призвал всех желающих, участвовать в судьбе региона, обращаться в колл-центр областной администрации.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

украина

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василий маргелов, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, россия, украина, владимир сальдо, владимир путин