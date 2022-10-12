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В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана - РИА Новости, 12.10.2022
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В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана - РИА Новости, 12.10.2022
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
Служебный автомобиль посольства Азербайджана обстрелян в Вашингтоне, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:58
2022-10-12T10:59
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БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Служебный автомобиль посольства Азербайджана обстрелян в Вашингтоне, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."В ночь с 10 на 11 октября текущего года был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджанской Республики в Вашингтоне. Дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представило снимки с камер наблюдения", - говорится в сообщении.
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в мире, азербайджан, сша
В мире, Азербайджан, США
10:58 12.10.2022 (обновлено: 10:59 12.10.2022)
 
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана

МИД Азербайджана сообщил об обстреле автомобиля, принадлежащего посольству в Вашингтоне

© AP Photo / Alex BrandonПолиция в Вашингтоне
Полиция в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Полиция в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Служебный автомобиль посольства Азербайджана обстрелян в Вашингтоне, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"В ночь с 10 на 11 октября текущего года был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджанской Республики в Вашингтоне. Дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представило снимки с камер наблюдения", - говорится в сообщении.
Полиция Канады. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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