https://ria.ru/20221012/azerbaydzhan-1823307946.html
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана - РИА Новости, 12.10.2022
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
Служебный автомобиль посольства Азербайджана обстрелян в Вашингтоне, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:58
2022-10-12T10:58
2022-10-12T10:59
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БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Служебный автомобиль посольства Азербайджана обстрелян в Вашингтоне, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."В ночь с 10 на 11 октября текущего года был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджанской Республики в Вашингтоне. Дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представило снимки с камер наблюдения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221012/kanada-1823267213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, сша
10:58 12.10.2022 (обновлено: 10:59 12.10.2022)
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
МИД Азербайджана сообщил об обстреле автомобиля, принадлежащего посольству в Вашингтоне