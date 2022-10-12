https://ria.ru/20221012/azerbaydzhan-1823307946.html

В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана

В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана - РИА Новости, 12.10.2022

В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана

Служебный автомобиль посольства Азербайджана обстрелян в Вашингтоне, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:58

2022-10-12T10:58

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БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Служебный автомобиль посольства Азербайджана обстрелян в Вашингтоне, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."В ночь с 10 на 11 октября текущего года был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджанской Республики в Вашингтоне. Дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представило снимки с камер наблюдения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221012/kanada-1823267213.html

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Кирилл Волков

в мире, азербайджан, сша