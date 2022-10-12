https://ria.ru/20221012/avstriya-1823427667.html
"Чаша переполнена". В Австрии заявили о проблеме из-за беженцев с Украины
"Чаша переполнена". В Австрии заявили о проблеме из-за беженцев с Украины - РИА Новости, 12.10.2022
"Чаша переполнена". В Австрии заявили о проблеме из-за беженцев с Украины
Австрия не может справиться с рекордным наплывом беженцев, так как уже приняла 85 тысяч мигрантов с Украины, заявил в интервью Die Welt федеральный канцлер Карл РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:23
2022-10-12T16:23
2022-10-12T17:03
в мире
карл нехаммер
австрия
евросоюз
украина
еврокомиссия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Австрия не может справиться с рекордным наплывом беженцев, так как уже приняла 85 тысяч мигрантов с Украины, заявил в интервью Die Welt федеральный канцлер Карл Нехаммер."К августу нам подали почти 57 тысяч прошений о предоставлении убежища — на 195 процентов больше, чем в прошлом году. И их число продолжит расти. Мы уже разместили около 85 тысяч украинцев, которым предоставляем защиту и обеспечение. В Австрии чаша переполнена", — сказал он.На вопрос журналиста, что в таком случае следует предпринять, Нехаммер вновь потребовал ограничить нелегальную миграцию в ЕС и призвал Еврокомиссию решить эту проблему.На прошлой неделе в Будапеште прошла трехсторонняя встреча лидеров Венгрии, Австрии и Сербии, которые заявили, что ждут от Брюсселя решительных шагов в борьбе с нелегальной миграцией, представляющей серьезную проблему на фоне экономического кризиса в Европе и конфликта на Украине.
https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html
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РИА Новости
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в мире, карл нехаммер, австрия, евросоюз, украина, еврокомиссия
В мире, Карл Нехаммер, Австрия, Евросоюз, Украина, Еврокомиссия
16:23 12.10.2022 (обновлено: 17:03 12.10.2022)
"Чаша переполнена". В Австрии заявили о проблеме из-за беженцев с Украины
Канцлер Австрии: страна не сможет принять новых мигрантов из-за большого потока украинцев