https://ria.ru/20221012/avstriya-1823427667.html

"Чаша переполнена". В Австрии заявили о проблеме из-за беженцев с Украины

"Чаша переполнена". В Австрии заявили о проблеме из-за беженцев с Украины - РИА Новости, 12.10.2022

"Чаша переполнена". В Австрии заявили о проблеме из-за беженцев с Украины

Австрия не может справиться с рекордным наплывом беженцев, так как уже приняла 85 тысяч мигрантов с Украины, заявил в интервью Die Welt федеральный канцлер Карл РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:23

2022-10-12T16:23

2022-10-12T17:03

в мире

карл нехаммер

австрия

евросоюз

украина

еврокомиссия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Австрия не может справиться с рекордным наплывом беженцев, так как уже приняла 85 тысяч мигрантов с Украины, заявил в интервью Die Welt федеральный канцлер Карл Нехаммер."К августу нам подали почти 57 тысяч прошений о предоставлении убежища — на 195 процентов больше, чем в прошлом году. И их число продолжит расти. Мы уже разместили около 85 тысяч украинцев, которым предоставляем защиту и обеспечение. В Австрии чаша переполнена", — сказал он.На вопрос журналиста, что в таком случае следует предпринять, Нехаммер вновь потребовал ограничить нелегальную миграцию в ЕС и призвал Еврокомиссию решить эту проблему.На прошлой неделе в Будапеште прошла трехсторонняя встреча лидеров Венгрии, Австрии и Сербии, которые заявили, что ждут от Брюсселя решительных шагов в борьбе с нелегальной миграцией, представляющей серьезную проблему на фоне экономического кризиса в Европе и конфликта на Украине.

https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html

https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html

австрия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, карл нехаммер, австрия, евросоюз, украина, еврокомиссия