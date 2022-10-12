https://ria.ru/20221012/avstriya-1823343898.html

Более трети жителей Австрии заявили о сокращении доходов за год

Более трети жителей Австрии заявили о сокращении доходов за год - РИА Новости, 12.10.2022

Более трети жителей Австрии заявили о сокращении доходов за год

Более трети граждан Австрии заявили о сокращении доходов за последний год, об этом говорится в докладе по итогам социологического исследования, проведенного... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:00

2022-10-12T13:00

2022-10-12T13:01

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ВЕНА, 12 окт - РИА Новости. Более трети граждан Австрии заявили о сокращении доходов за последний год, об этом говорится в докладе по итогам социологического исследования, проведенного федеральным ведомством статистики.В исследовании, которое проводится раз в квартал, принимают участие граждане Австрии от 16 до 69 лет. Актуальное исследование касается социальной ситуации во втором квартале текущего года, в нем приняли участие 3120 человек, которые заполнили соответствующие анкеты, предложенные статистическим ведомством."Более трети опрошенных в мае/июне 2022 года заявили, что они потеряли доход за последние 12 месяцев — это экстраполированная цифра соответствует примерно 2,3 миллиона человек... Основной причиной потери доходов чаще всего называли высокую инфляцию, которая оказывает все более негативное влияние. Сокращение рабочего времени и снижение заработной платы как основная причина имели меньшее значение по сравнению с предыдущими этапами исследования", - говорится в докладе по итогам исследования, опубликованном на сайте ведомства.Также 31% респондентов заявили, что ожидают, что доход их домохозяйства уменьшится в течение следующих 12 месяцев. Экономия становится все более необходимой — 44% респондентов указали, что "сократят свои расходы на крупные покупки, например, мебель, автомобиль, путешествия, это значительный рост по сравнению с двумя предыдущими исследованиями", говорится в докладе.В начале лета 16% опрошенных уже испытывали большие трудности с оплатой текущих расходов, многие люди исчерпали свои финансовые резервы: 28% опрошенных в возрасте от 16 до 69 лет не могли позволить себе потратить более 1300 евро без необходимости занимать деньги или платить в рассрочку. Среди групп, наиболее пострадавших от финансовых трудностей, - люди с низким доходом, безработные, родители-одиночки и семьи с несколькими детьми."Оплата стоимости жилья воспринимается как возрастающая проблема. Примерно для 1,1 млн человек (18%) расходы на жилье стали серьезным финансовым бременем во втором квартале 2022 года. Это на 5 процентов больше, чем в первом квартале 2022 года", - говорится в исследовании.Также около 19% респондентов выразили опасение, что "в начале лета у них возникнут трудности с оплатой понесенных расходов на жилье, а также любых платежей по аренде или кредиту, дополнительным расходам на жилье и эксплуатационным расходам в ближайшие месяцы", говорится в исследовании. Это также на 5 процентов выше по сравнению с исследованием по итогам первого квартала года. Доля озабоченных этим вопросом граждан особенно высока среди арендаторов муниципальных квартир (30%) и в городах (24%).

https://ria.ru/20221003/avstriya-1821170668.html

https://ria.ru/20220830/energoresursy-1813094832.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австрия, европа, евросоюз