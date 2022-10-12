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Более трети жителей Австрии заявили о сокращении доходов за год - РИА Новости, 12.10.2022
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Более трети жителей Австрии заявили о сокращении доходов за год
Более трети жителей Австрии заявили о сокращении доходов за год - РИА Новости, 12.10.2022
Более трети жителей Австрии заявили о сокращении доходов за год
Более трети граждан Австрии заявили о сокращении доходов за последний год, об этом говорится в докладе по итогам социологического исследования, проведенного... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:00
2022-10-12T13:01
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ВЕНА, 12 окт - РИА Новости. Более трети граждан Австрии заявили о сокращении доходов за последний год, об этом говорится в докладе по итогам социологического исследования, проведенного федеральным ведомством статистики.В исследовании, которое проводится раз в квартал, принимают участие граждане Австрии от 16 до 69 лет. Актуальное исследование касается социальной ситуации во втором квартале текущего года, в нем приняли участие 3120 человек, которые заполнили соответствующие анкеты, предложенные статистическим ведомством."Более трети опрошенных в мае/июне 2022 года заявили, что они потеряли доход за последние 12 месяцев — это экстраполированная цифра соответствует примерно 2,3 миллиона человек... Основной причиной потери доходов чаще всего называли высокую инфляцию, которая оказывает все более негативное влияние. Сокращение рабочего времени и снижение заработной платы как основная причина имели меньшее значение по сравнению с предыдущими этапами исследования", - говорится в докладе по итогам исследования, опубликованном на сайте ведомства.Также 31% респондентов заявили, что ожидают, что доход их домохозяйства уменьшится в течение следующих 12 месяцев. Экономия становится все более необходимой — 44% респондентов указали, что "сократят свои расходы на крупные покупки, например, мебель, автомобиль, путешествия, это значительный рост по сравнению с двумя предыдущими исследованиями", говорится в докладе.В начале лета 16% опрошенных уже испытывали большие трудности с оплатой текущих расходов, многие люди исчерпали свои финансовые резервы: 28% опрошенных в возрасте от 16 до 69 лет не могли позволить себе потратить более 1300 евро без необходимости занимать деньги или платить в рассрочку. Среди групп, наиболее пострадавших от финансовых трудностей, - люди с низким доходом, безработные, родители-одиночки и семьи с несколькими детьми."Оплата стоимости жилья воспринимается как возрастающая проблема. Примерно для 1,1 млн человек (18%) расходы на жилье стали серьезным финансовым бременем во втором квартале 2022 года. Это на 5 процентов больше, чем в первом квартале 2022 года", - говорится в исследовании.Также около 19% респондентов выразили опасение, что "в начале лета у них возникнут трудности с оплатой понесенных расходов на жилье, а также любых платежей по аренде или кредиту, дополнительным расходам на жилье и эксплуатационным расходам в ближайшие месяцы", говорится в исследовании. Это также на 5 процентов выше по сравнению с исследованием по итогам первого квартала года. Доля озабоченных этим вопросом граждан особенно высока среди арендаторов муниципальных квартир (30%) и в городах (24%).
https://ria.ru/20221003/avstriya-1821170668.html
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в мире, австрия, европа, евросоюз
В мире, Австрия, Европа, Евросоюз
13:00 12.10.2022 (обновлено: 13:01 12.10.2022)
 
Более трети жителей Австрии заявили о сокращении доходов за год

Исследование: более трети жителей Австрии заявили о сокращении доходов за последний год

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
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ВЕНА, 12 окт - РИА Новости. Более трети граждан Австрии заявили о сокращении доходов за последний год, об этом говорится в докладе по итогам социологического исследования, проведенного федеральным ведомством статистики.
В исследовании, которое проводится раз в квартал, принимают участие граждане Австрии от 16 до 69 лет. Актуальное исследование касается социальной ситуации во втором квартале текущего года, в нем приняли участие 3120 человек, которые заполнили соответствующие анкеты, предложенные статистическим ведомством.
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"Более трети опрошенных в мае/июне 2022 года заявили, что они потеряли доход за последние 12 месяцев — это экстраполированная цифра соответствует примерно 2,3 миллиона человек... Основной причиной потери доходов чаще всего называли высокую инфляцию, которая оказывает все более негативное влияние. Сокращение рабочего времени и снижение заработной платы как основная причина имели меньшее значение по сравнению с предыдущими этапами исследования", - говорится в докладе по итогам исследования, опубликованном на сайте ведомства.
Также 31% респондентов заявили, что ожидают, что доход их домохозяйства уменьшится в течение следующих 12 месяцев. Экономия становится все более необходимой — 44% респондентов указали, что "сократят свои расходы на крупные покупки, например, мебель, автомобиль, путешествия, это значительный рост по сравнению с двумя предыдущими исследованиями", говорится в докладе.
В начале лета 16% опрошенных уже испытывали большие трудности с оплатой текущих расходов, многие люди исчерпали свои финансовые резервы: 28% опрошенных в возрасте от 16 до 69 лет не могли позволить себе потратить более 1300 евро без необходимости занимать деньги или платить в рассрочку. Среди групп, наиболее пострадавших от финансовых трудностей, - люди с низким доходом, безработные, родители-одиночки и семьи с несколькими детьми.
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"Оплата стоимости жилья воспринимается как возрастающая проблема. Примерно для 1,1 млн человек (18%) расходы на жилье стали серьезным финансовым бременем во втором квартале 2022 года. Это на 5 процентов больше, чем в первом квартале 2022 года", - говорится в исследовании.
Также около 19% респондентов выразили опасение, что "в начале лета у них возникнут трудности с оплатой понесенных расходов на жилье, а также любых платежей по аренде или кредиту, дополнительным расходам на жилье и эксплуатационным расходам в ближайшие месяцы", говорится в исследовании. Это также на 5 процентов выше по сравнению с исследованием по итогам первого квартала года. Доля озабоченных этим вопросом граждан особенно высока среди арендаторов муниципальных квартир (30%) и в городах (24%).
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