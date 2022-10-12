https://ria.ru/20221012/avstriya-1823321306.html

Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии

Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии - РИА Новости, 12.10.2022

Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии

Глава минфина Австрии Магнус Бруннер заявил, что призывы к снятию санкций с России "эмоционально понятны", но нет гарантий возвращения к прежнему... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:46

2022-10-12T11:46

2022-10-12T11:59

россия

австрия

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 12 окт - РИА Новости. Глава минфина Австрии Магнус Бруннер заявил, что призывы к снятию санкций с России "эмоционально понятны", но нет гарантий возвращения к прежнему сотрудничеству."Призыв к окончанию санкций эмоционально понятен, но ни у кого нет гарантий, что Россия в этом случае будет придерживаться своих обязательств… Мы не должны допустить, чтобы от решения одного человека зависело, будут ли наши радиаторы отопления в Австрии холодными или горячими", - сказал министр, выступая в парламенте с речью о бюджете на 2023 год.Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основная цель Запада, по словам Путина, - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221010/avstriya-1822767261.html

россия

австрия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, австрия, санкции в отношении россии