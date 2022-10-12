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Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии - РИА Новости, 12.10.2022
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Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии
Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии - РИА Новости, 12.10.2022
Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии
Глава минфина Австрии Магнус Бруннер заявил, что призывы к снятию санкций с России "эмоционально понятны", но нет гарантий возвращения к прежнему... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:46
2022-10-12T11:59
россия
австрия
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 12 окт - РИА Новости. Глава минфина Австрии Магнус Бруннер заявил, что призывы к снятию санкций с России "эмоционально понятны", но нет гарантий возвращения к прежнему сотрудничеству."Призыв к окончанию санкций эмоционально понятен, но ни у кого нет гарантий, что Россия в этом случае будет придерживаться своих обязательств… Мы не должны допустить, чтобы от решения одного человека зависело, будут ли наши радиаторы отопления в Австрии холодными или горячими", - сказал министр, выступая в парламенте с речью о бюджете на 2023 год.Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основная цель Запада, по словам Путина, - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, австрия, санкции в отношении россии
Россия, Австрия, Санкции в отношении России
11:46 12.10.2022 (обновлено: 11:59 12.10.2022)
 
Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии

Глава Минфина Австрии заявил об отсутствии гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 12 окт - РИА Новости. Глава минфина Австрии Магнус Бруннер заявил, что призывы к снятию санкций с России "эмоционально понятны", но нет гарантий возвращения к прежнему сотрудничеству.
"Призыв к окончанию санкций эмоционально понятен, но ни у кого нет гарантий, что Россия в этом случае будет придерживаться своих обязательств… Мы не должны допустить, чтобы от решения одного человека зависело, будут ли наши радиаторы отопления в Австрии холодными или горячими", - сказал министр, выступая в парламенте с речью о бюджете на 2023 год.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основная цель Запада, по словам Путина, - ухудшить жизнь миллионов людей.
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