https://ria.ru/20221012/avstriya-1823321306.html
Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии
Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии - РИА Новости, 12.10.2022
Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии
Глава минфина Австрии Магнус Бруннер заявил, что призывы к снятию санкций с России "эмоционально понятны", но нет гарантий возвращения к прежнему... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:46
2022-10-12T11:46
2022-10-12T11:59
россия
австрия
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 12 окт - РИА Новости. Глава минфина Австрии Магнус Бруннер заявил, что призывы к снятию санкций с России "эмоционально понятны", но нет гарантий возвращения к прежнему сотрудничеству."Призыв к окончанию санкций эмоционально понятен, но ни у кого нет гарантий, что Россия в этом случае будет придерживаться своих обязательств… Мы не должны допустить, чтобы от решения одного человека зависело, будут ли наши радиаторы отопления в Австрии холодными или горячими", - сказал министр, выступая в парламенте с речью о бюджете на 2023 год.Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основная цель Запада, по словам Путина, - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221010/avstriya-1822767261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австрия, санкции в отношении россии
Россия, Австрия, Санкции в отношении России
11:46 12.10.2022 (обновлено: 11:59 12.10.2022)
Гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией нет, заявили в Австрии
Глава Минфина Австрии заявил об отсутствии гарантий возвращения к сотрудничеству с Россией