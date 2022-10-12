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Премьер Польши прокомментировал аварию на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
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Премьер Польши прокомментировал аварию на нефтепроводе "Дружба"
Премьер Польши прокомментировал аварию на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
Премьер Польши прокомментировал аварию на нефтепроводе "Дружба"
В случае аварии на нефтепроводе "Дружба" многие следы "ведут в сторону Кремля", утверждает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:38
2022-10-12T21:49
матеуш моравецкий
дмитрий медведев
владимир путин
германия
генеральная прокуратура рф
польша
россия
в мире
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ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. В случае аварии на нефтепроводе "Дружба" многие следы "ведут в сторону Кремля", утверждает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию."Мы не знаем точно, кто стоит за этой аварией – случайность это или акт саботажа. Соответствующие службы все расследуют. Много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда (когда будет завершено расследование) подтвердим предположения", - сказал Моравецкий в эфире "Польского радио".Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что нет оснований полагать, что за утечкой на нефтепроводе "Дружба" стоит диверсия, это могло произойти из-за "случайного повреждения".В свою очередь правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ, в которую ведет нефтепровод, выяснить, есть ли у инцидента политическая подоплека и может ли это быть связано с диверсией на газовых трубопроводах "Северные потоки".Комментируя в среду теракты на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", президент РФ Владимир Путин заявил, что их организует те, кто уже прибегал к таким диверсиям и хочет разорвать связи Европы с Россией. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, проводя параллели с этим терактом, ранее вспоминал после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, после чего воды трёх никарагуанских портов были заминированы силами США.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов.
https://ria.ru/20221012/druzhba-1823416550.html
https://ria.ru/20221012/druzhba-1823357386.html
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матеуш моравецкий, дмитрий медведев, владимир путин, германия, генеральная прокуратура рф, польша, россия, в мире
Матеуш Моравецкий, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Польша, Россия, В мире
20:38 12.10.2022 (обновлено: 21:49 12.10.2022)
 
Премьер Польши прокомментировал аварию на нефтепроводе "Дружба"

Премьер Польши Моравецкий заявил о "следах России" в аварии на нефтепроводе "Дружба"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. В случае аварии на нефтепроводе "Дружба" многие следы "ведут в сторону Кремля", утверждает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
15:55
На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, заявил Новак
"Мы не знаем точно, кто стоит за этой аварией – случайность это или акт саботажа. Соответствующие службы все расследуют. Много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда (когда будет завершено расследование) подтвердим предположения", - сказал Моравецкий в эфире "Польского радио".
Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что нет оснований полагать, что за утечкой на нефтепроводе "Дружба" стоит диверсия, это могло произойти из-за "случайного повреждения".
В свою очередь правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ, в которую ведет нефтепровод, выяснить, есть ли у инцидента политическая подоплека и может ли это быть связано с диверсией на газовых трубопроводах "Северные потоки".
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
13:32
В ФРГ заявили, что выясняют детали происшествия на трубопроводе "Дружба"
Комментируя в среду теракты на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", президент РФ Владимир Путин заявил, что их организует те, кто уже прибегал к таким диверсиям и хочет разорвать связи Европы с Россией. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, проводя параллели с этим терактом, ранее вспоминал после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, после чего воды трёх никарагуанских портов были заминированы силами США.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
15:21
Миллер усомнился в необходимости восстанавливать "Северный поток"
 
Матеуш МоравецкийДмитрий МедведевВладимир ПутинГерманияГенеральная прокуратура РФПольшаРоссияВ мире
 
 
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