https://ria.ru/20221012/avariya-1823524331.html

Премьер Польши прокомментировал аварию на нефтепроводе "Дружба"

Премьер Польши прокомментировал аварию на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022

Премьер Польши прокомментировал аварию на нефтепроводе "Дружба"

В случае аварии на нефтепроводе "Дружба" многие следы "ведут в сторону Кремля", утверждает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:38

2022-10-12T20:38

2022-10-12T21:49

матеуш моравецкий

дмитрий медведев

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ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. В случае аварии на нефтепроводе "Дружба" многие следы "ведут в сторону Кремля", утверждает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию."Мы не знаем точно, кто стоит за этой аварией – случайность это или акт саботажа. Соответствующие службы все расследуют. Много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда (когда будет завершено расследование) подтвердим предположения", - сказал Моравецкий в эфире "Польского радио".Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что нет оснований полагать, что за утечкой на нефтепроводе "Дружба" стоит диверсия, это могло произойти из-за "случайного повреждения".В свою очередь правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ, в которую ведет нефтепровод, выяснить, есть ли у инцидента политическая подоплека и может ли это быть связано с диверсией на газовых трубопроводах "Северные потоки".Комментируя в среду теракты на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", президент РФ Владимир Путин заявил, что их организует те, кто уже прибегал к таким диверсиям и хочет разорвать связи Европы с Россией. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, проводя параллели с этим терактом, ранее вспоминал после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, после чего воды трёх никарагуанских портов были заминированы силами США.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов.

https://ria.ru/20221012/druzhba-1823416550.html

https://ria.ru/20221012/druzhba-1823357386.html

https://ria.ru/20221012/potok-1823400463.html

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матеуш моравецкий, дмитрий медведев, владимир путин, германия, генеральная прокуратура рф, польша, россия, в мире