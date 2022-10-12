14:19 12.10.2022 (обновлено: 15:01 12.10.2022)
Путин назвал цели атак на "Северные потоки"
Путин: конкуренты заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ЧП на газопроводах "Северный поток" опаснейшим прецедентом, конкуренты заставляют таким образом покупать европейцев энергоресурсы по завышенным ценам.
"Логика циничная - уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким целям. Заставить. Атака на "Северные потоки" стала опаснейшим прецедентом", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
По его словам, он показывает, что теперь под угрозой любой критически значимый объект транспортной, энергетической или коммунальной инфраструктуры.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.