https://ria.ru/20221012/ataki-1823374630.html

Путин назвал цели атак на "Северные потоки"

Путин назвал цели атак на "Северные потоки" - РИА Новости, 12.10.2022

Путин назвал цели атак на "Северные потоки"

Президент РФ Владимир Путин назвал ЧП на газопроводах "Северный поток" опаснейшим прецедентом, конкуренты заставляют таким образом покупать европейцев... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:19

2022-10-12T14:19

2022-10-12T15:01

россия

северный поток

северный поток — 2

владимир путин

авария на "северных потоках"

дания

европа

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ЧП на газопроводах "Северный поток" опаснейшим прецедентом, конкуренты заставляют таким образом покупать европейцев энергоресурсы по завышенным ценам."Логика циничная - уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким целям. Заставить. Атака на "Северные потоки" стала опаснейшим прецедентом", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".По его словам, он показывает, что теперь под угрозой любой критически значимый объект транспортной, энергетической или коммунальной инфраструктуры.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823374021.html

https://ria.ru/20221012/deindustrializatsiya-1823373844.html

россия

дания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, северный поток, северный поток — 2, владимир путин, авария на "северных потоках", дания, европа, мария захарова, генеральная прокуратура рф, экономика