https://ria.ru/20221012/ataka-1823396816.html

Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.10.2022

Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

ВС РФ отразили украинскую атаку на Запорожском направлении, осуществленную силами до взвода при поддержке бронетехники, уничтожены семь боевиков и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:11

2022-10-12T15:11

2022-10-12T15:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВС РФ отразили украинскую атаку на Запорожском направлении, осуществленную силами до взвода при поддержке бронетехники, уничтожены семь боевиков и бронеавтомобиль, сообщает Минобороны."На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, вооруженные силы рф, в мире