https://ria.ru/20221012/ataka-1823396816.html
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.10.2022
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ отразили украинскую атаку на Запорожском направлении, осуществленную силами до взвода при поддержке бронетехники, уничтожены семь боевиков и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:11
2022-10-12T15:11
2022-10-12T15:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВС РФ отразили украинскую атаку на Запорожском направлении, осуществленную силами до взвода при поддержке бронетехники, уничтожены семь боевиков и бронеавтомобиль, сообщает Минобороны."На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, В мире
15:11 12.10.2022 (обновлено: 15:13 12.10.2022)
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении с помощью бронетехники