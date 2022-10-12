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Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.10.2022
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ отразили украинскую атаку на Запорожском направлении, осуществленную силами до взвода при поддержке бронетехники, уничтожены семь боевиков и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:11
2022-10-12T15:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВС РФ отразили украинскую атаку на Запорожском направлении, осуществленную силами до взвода при поддержке бронетехники, уничтожены семь боевиков и бронеавтомобиль, сообщает Минобороны."На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, В мире
15:11 12.10.2022 (обновлено: 15:13 12.10.2022)
 
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении с помощью бронетехники

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии на БТРе патрулируют дорогу в районе Снегиревки Николаевской области
Сотрудники Росгвардии на БТРе патрулируют дорогу в районе Снегиревки Николаевской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудники Росгвардии на БТРе патрулируют дорогу в районе Снегиревки Николаевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВС РФ отразили украинскую атаку на Запорожском направлении, осуществленную силами до взвода при поддержке бронетехники, уничтожены семь боевиков и бронеавтомобиль, сообщает Минобороны.
"На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль", - говорится в сообщении ведомства.
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