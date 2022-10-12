https://ria.ru/20221012/ataka-1823396477.html

ВС России отразили атаки украинских военных на Криворожском направлении

ВС России отразили атаки украинских военных на Криворожском направлении - РИА Новости, 12.10.2022

ВС России отразили атаки украинских военных на Криворожском направлении

Российские военные отразили в Херсонской области украинские атаки на криворожском направлении, потери противника превысили 70 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:10

2022-10-12T15:10

2022-10-12T15:17

специальная военная операция на украине

россия

в мире

херсонская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские военные отразили в Херсонской области украинские атаки на криворожском направлении, потери противника превысили 70 человек, сообщили в Минобороны РФ."На криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Российскими подразделениями все атаки успешно отражены. Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 украинских военнослужащих", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, в мире, херсонская область , вооруженные силы рф