https://ria.ru/20221012/ataka-1823396477.html
ВС России отразили атаки украинских военных на Криворожском направлении
ВС России отразили атаки украинских военных на Криворожском направлении - РИА Новости, 12.10.2022
ВС России отразили атаки украинских военных на Криворожском направлении
Российские военные отразили в Херсонской области украинские атаки на криворожском направлении, потери противника превысили 70 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:10
2022-10-12T15:10
2022-10-12T15:17
специальная военная операция на украине
россия
в мире
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские военные отразили в Херсонской области украинские атаки на криворожском направлении, потери противника превысили 70 человек, сообщили в Минобороны РФ."На криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Российскими подразделениями все атаки успешно отражены. Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 украинских военнослужащих", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
15:10 12.10.2022 (обновлено: 15:17 12.10.2022)
ВС России отразили атаки украинских военных на Криворожском направлении
Минобороны: ВС отразили атаки ВСУ на Криворожском направлении, уничтожив более 90 военных