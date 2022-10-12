https://ria.ru/20221012/arktika-1823507875.html
Белый дом утверждает, что Россия подрывает сотрудничество по Арктике
Белый дом утверждает, что Россия подрывает сотрудничество по Арктике - РИА Новости, 12.10.2022
Белый дом утверждает, что Россия подрывает сотрудничество по Арктике
Поведение РФ в Арктике, по мнению Вашингтона, несет риски начала непреднамеренного конфликта, США будут укреплять партнерство с союзниками в регионе, говорится... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:11
2022-10-12T19:11
2022-10-12T19:11
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Поведение РФ в Арктике, по мнению Вашингтона, несет риски начала непреднамеренного конфликта, США будут укреплять партнерство с союзниками в регионе, говорится в опубликованной в среду стратегии по национальной безопасности США.В среду Белый дом опубликовал стратегию по нацбезопасности США, главным приоритетом названы защита американцев и обеспечение экономических возможностей Штатов. При этом США, как утверждается, намерены "эффективно конкурировать" с Китаем, параллельно сдерживая "представляющую опасность Россию"."Соединенные Штаты хотят видеть регион Арктики мирным, стабильным и процветающим, местом (международного - ред.) сотрудничества <...> Россия за последнее десятилетие существенно нарастила свое присутствие в Арктике, модернизировав свою военную инфраструктуру и нарастив интенсивность военных учений и тренировочных операций. Ее агрессивное поведение обострило геополитические трения в регионе, создавая риски непреднамеренных конфликтов и подрывая сотрудничество", - говорится в тексте стратегии национальной безопасности.Вашингтон также обвиняет КНР в стремлении "наращивать свое влияние в Арктике, стремительно увеличивая инвестиции в регион, поиске новых научных проектов в нем", в использовании научного взаимодействия для проведения "исследований двойного назначения в интересах разведки и оборонных нужд". В связи с этим, отмечают авторы стратегии, Вашингтон планирует обозначать свое присутствие в регионе за счет улучшения коммуникационных возможностей, судоходства, в том числе в условиях льдов, а также "подготовки к большей международной активности в регионе".Штаты, как говорится в документы, обещают увеличить "сотрудничество с союзниками и партнерами по Арктике", а также "работать с ними в рамках Арктического совета и других институтов", несмотря на сложности, которые Вашингтон связывает с ситуацией на Украине.
https://ria.ru/20221011/finlyandiya-1823069985.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, сша, арктический совет, в мире, россия
Арктика, США, Арктический совет, В мире, Россия
Белый дом утверждает, что Россия подрывает сотрудничество по Арктике
Белый дом: поведение России в Арктике несет риски начала непреднамеренного конфликта
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Поведение РФ в Арктике, по мнению Вашингтона, несет риски начала непреднамеренного конфликта, США будут укреплять партнерство с союзниками в регионе, говорится в опубликованной в среду стратегии по национальной безопасности США.
В среду Белый дом опубликовал стратегию по нацбезопасности США, главным приоритетом названы защита американцев и обеспечение экономических возможностей Штатов. При этом США, как утверждается, намерены "эффективно конкурировать" с Китаем
, параллельно сдерживая "представляющую опасность Россию".
"Соединенные Штаты хотят видеть регион Арктики мирным, стабильным и процветающим, местом (международного - ред.) сотрудничества <...> Россия за последнее десятилетие существенно нарастила свое присутствие в Арктике, модернизировав свою военную инфраструктуру и нарастив интенсивность военных учений и тренировочных операций. Ее агрессивное поведение обострило геополитические трения в регионе, создавая риски непреднамеренных конфликтов и подрывая сотрудничество", - говорится в тексте стратегии национальной безопасности.
Вашингтон также обвиняет КНР в стремлении "наращивать свое влияние в Арктике, стремительно увеличивая инвестиции в регион, поиске новых научных проектов в нем", в использовании научного взаимодействия для проведения "исследований двойного назначения в интересах разведки и оборонных нужд". В связи с этим, отмечают авторы стратегии, Вашингтон планирует обозначать свое присутствие в регионе за счет улучшения коммуникационных возможностей, судоходства, в том числе в условиях льдов, а также "подготовки к большей международной активности в регионе".
Штаты, как говорится в документы, обещают увеличить "сотрудничество с союзниками и партнерами по Арктике", а также "работать с ними в рамках Арктического совета
и других институтов", несмотря на сложности, которые Вашингтон связывает с ситуацией на Украине
.