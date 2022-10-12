https://ria.ru/20221012/arest-1823476996.html
Тюменца арестовали по обвинению в участии в террористическом сообществе
Тюменца арестовали по обвинению в участии в террористическом сообществе - РИА Новости, 12.10.2022
Тюменца арестовали по обвинению в участии в террористическом сообществе
Центральный районный суд Тюмени отправил под стражу до 7 декабря местного жителя, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и в деятельности... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:47
2022-10-12T17:47
2022-10-12T17:47
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тюменская область
тюмень
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 12 окт – РИА Новости. Центральный районный суд Тюмени отправил под стражу до 7 декабря местного жителя, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и в деятельности запрещенной в РФ организации, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.По данным суда, вину в предъявленном обвинении "гражданин признает полностью"."Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рашата Атавова 1992 года рождения, который обвиняется в участии в террористическом сообществе и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 4 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 7 декабря 2022 года", – отмечается в сообщении пресс-службы.В предоставленных суду материалах говорится, что обвиняемый, являясь членом террористического сообщества, совместно с установленными следствием лицами "осуществлял деятельность по созданию в обществе условий для подготовки к осуществлению террористической деятельности, подрыва основ общественной безопасности, пропаганды и поддержки терроризма". Уточняется, что участники сообщества встречались на квартирах по ночам, там они коллективно молились, слушали лекции, читали специальные книги, собирали деньги на нужды сообщества и обсуждали вербовку новых людей.
https://ria.ru/20221011/arest-1823105740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюменская область, тюмень, происшествия
Россия, Тюменская область, Тюмень, Происшествия
Тюменца арестовали по обвинению в участии в террористическом сообществе
В Тюмени суд арестовал мужчину, обвиняемого в участии в террористическом сообществе
ТЮМЕНЬ, 12 окт – РИА Новости.
Центральный районный суд Тюмени отправил под стражу до 7 декабря местного жителя, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и в деятельности запрещенной в РФ организации, сообщает
объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
По данным суда, вину в предъявленном обвинении "гражданин признает полностью".
"Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рашата Атавова 1992 года рождения, который обвиняется в участии в террористическом сообществе и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 4 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 7 декабря 2022 года", – отмечается в сообщении пресс-службы.
В предоставленных суду материалах говорится, что обвиняемый, являясь членом террористического сообщества, совместно с установленными следствием лицами "осуществлял деятельность по созданию в обществе условий для подготовки к осуществлению террористической деятельности, подрыва основ общественной безопасности, пропаганды и поддержки терроризма". Уточняется, что участники сообщества встречались на квартирах по ночам, там они коллективно молились, слушали лекции, читали специальные книги, собирали деньги на нужды сообщества и обсуждали вербовку новых людей.