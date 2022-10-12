https://ria.ru/20221012/arest-1823311616.html

В Брянске суд арестовал украинца, подозреваемого в подготовке теракта

В Брянске суд арестовал украинца, подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 12.10.2022

В Брянске суд арестовал украинца, подозреваемого в подготовке теракта

Советский районный суд в Брянске заключил под стражу на два месяца гражданина Украины, подозреваемого в подготовке террористического акта на одном из... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:13

2022-10-12T11:13

2022-10-12T11:23

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БРЯНСК, 12 окт – РИА Новости. Советский районный суд в Брянске заключил под стражу на два месяца гражданина Украины, подозреваемого в подготовке террористического акта на одном из транспортно-логистических узлов в Брянской области, сообщает пресс-служба Брянского областного суда."По ходатайству органа расследования 8 октября 2022 года постановлением Советского районного суда города Брянска гражданину Украины, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.В ЦОС ФСБ России в среду сообщили о пресечении подготовки украинскими спецслужбами террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева, изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.

https://ria.ru/20221012/terrorist-1823294972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, брянск, брянская область, украина, брянский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины