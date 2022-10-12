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В Брянске суд арестовал украинца, подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 12.10.2022
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В Брянске суд арестовал украинца, подозреваемого в подготовке теракта
В Брянске суд арестовал украинца, подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 12.10.2022
В Брянске суд арестовал украинца, подозреваемого в подготовке теракта
Советский районный суд в Брянске заключил под стражу на два месяца гражданина Украины, подозреваемого в подготовке террористического акта на одном из... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:13
2022-10-12T11:23
происшествия
брянск
брянская область
украина
брянский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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БРЯНСК, 12 окт – РИА Новости. Советский районный суд в Брянске заключил под стражу на два месяца гражданина Украины, подозреваемого в подготовке террористического акта на одном из транспортно-логистических узлов в Брянской области, сообщает пресс-служба Брянского областного суда."По ходатайству органа расследования 8 октября 2022 года постановлением Советского районного суда города Брянска гражданину Украины, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.В ЦОС ФСБ России в среду сообщили о пресечении подготовки украинскими спецслужбами террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева, изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.
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происшествия, брянск, брянская область, украина, брянский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Брянск, Брянская область, Украина, Брянский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
11:13 12.10.2022 (обновлено: 11:23 12.10.2022)
 
В Брянске суд арестовал украинца, подозреваемого в подготовке теракта

В Брянске суд арестовал гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЯНСК, 12 окт – РИА Новости. Советский районный суд в Брянске заключил под стражу на два месяца гражданина Украины, подозреваемого в подготовке террористического акта на одном из транспортно-логистических узлов в Брянской области, сообщает пресс-служба Брянского областного суда.
"По ходатайству органа расследования 8 октября 2022 года постановлением Советского районного суда города Брянска гражданину Украины, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
В ЦОС ФСБ России в среду сообщили о пресечении подготовки украинскими спецслужбами террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева, изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Кадры задержания гражданина Украины, подозреваемого в доставке в Россию транзитом через Эстонию ПЗРК Игла.
Вчера, 10:17
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве
 
ПроисшествияБрянскБрянская областьУкраинаБрянский областной судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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