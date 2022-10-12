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Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России
Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России - РИА Новости, 12.10.2022
Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России
Ангола могла бы отправить в космос при помощи России первого в своей истории космонавта, о конкретной дате говорить рано, но это "вполне возможно", заявил в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T06:41
2022-10-12T06:41
2022-10-12T06:43
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байконур (космодром)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ангола могла бы отправить в космос при помощи России первого в своей истории космонавта, о конкретной дате говорить рано, но это "вполне возможно", заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра."Да, это возможно, в Анголе большое количество молодежи, которая получает образование в данной сфере", - сказал Оливейра, отвечая на вопрос о том, может ли Ангола отправить в космос своего первого космонавта при помощи России.В среду он будет присутствовать при запуске с Байконура спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы.
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космос - риа наука, россия, ангола, байконур (космодром)
Космос - РИА Наука, Россия, Ангола, Байконур (космодром)
06:41 12.10.2022 (обновлено: 06:43 12.10.2022)
Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России
Ангола не исключает отправки в космос своего первого космонавта с помощью России
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ангола могла бы отправить в космос при помощи России первого в своей истории космонавта, о конкретной дате говорить рано, но это "вполне возможно", заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра.
"Да, это возможно, в Анголе большое количество молодежи, которая получает образование в данной сфере", - сказал Оливейра, отвечая на вопрос о том, может ли Ангола отправить в космос своего первого космонавта при помощи России.
"Ангола также вышла на путь развития и изучения космоса. Как мы знаем, в этой сфере все может случиться, и поэтому да, не могу сказать, когда, но это вполне возможно", - добавил министр.
В среду он будет присутствовать при запуске с Байконура спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы.