https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html

Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России

Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России - РИА Новости, 12.10.2022

Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России

Ангола могла бы отправить в космос при помощи России первого в своей истории космонавта, о конкретной дате говорить рано, но это "вполне возможно", заявил в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T06:41

2022-10-12T06:41

2022-10-12T06:43

космос - риа наука

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ангола

байконур (космодром)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ангола могла бы отправить в космос при помощи России первого в своей истории космонавта, о конкретной дате говорить рано, но это "вполне возможно", заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра."Да, это возможно, в Анголе большое количество молодежи, которая получает образование в данной сфере", - сказал Оливейра, отвечая на вопрос о том, может ли Ангола отправить в космос своего первого космонавта при помощи России.В среду он будет присутствовать при запуске с Байконура спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы.

https://ria.ru/20220827/sputnik-1812484645.html

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космос - риа наука, россия, ангола, байконур (космодром)