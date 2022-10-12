https://ria.ru/20221012/alyuminiy-1823514020.html
СМИ: США рассматривают возможность запрета на закупки алюминия в России
СМИ: США рассматривают возможность запрета на закупки алюминия в России - РИА Новости, 12.10.2022
СМИ: США рассматривают возможность запрета на закупки алюминия в России
США рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского алюминия в рамках ужесточения санкций, сообщила в Twitter корреспондент агентства Bloomberg... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:48
2022-10-12T19:48
2022-10-12T23:46
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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. США рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского алюминия в рамках ужесточения санкций, сообщила в Twitter корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники."Администрация Байдена рассматривает полный запрет российского алюминия <...> в ответ на военную эскалацию России на Украине", — написала она.По словам журналистки, поставки алюминия в течение долгого времени выводились за рамки санкций из-за их востребованности — от автомобилей и небоскребов до айфонов.По полученным данным, США рассматривают три варианта закрытия рынка для российского алюминия: прямой запрет на поставки, повышение ввозных пошлин до запретительного уровня и введение санкции против компании-производителя "Русал".Отмечается, что эскалация конфликта в понимании американских властей — это массированные ракетные удары по территории Украины, последовавшие за взрывом на Крымском мосту.Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека. Как установила ФСБ, организаторами теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.Российские вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
https://ria.ru/20221012/med-1823473224.html
https://ria.ru/20221003/almazy-1821161688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, русал, в мире, санкции, санкции в отношении россии, россия, украина, владимир путин, украинская железная дорога, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Русал, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Россия, Украина, Владимир Путин, Украинская железная дорога, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
19:48 12.10.2022 (обновлено: 23:46 12.10.2022)
СМИ: США рассматривают возможность запрета на закупки алюминия в России
Bloomberg: США рассматривают возможность введения запрета на импорт российского алюминия
ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости.
США рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского алюминия в рамках ужесточения санкций, сообщила
в Twitter корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.
"Администрация Байдена рассматривает полный запрет российского алюминия <...> в ответ на военную эскалацию России на Украине", — написала она.
По словам журналистки, поставки алюминия в течение долгого времени выводились за рамки санкций из-за их востребованности — от автомобилей и небоскребов до айфонов.
По полученным данным, США рассматривают три варианта закрытия рынка для российского алюминия: прямой запрет на поставки, повышение ввозных пошлин до запретительного уровня и введение санкции против компании-производителя "Русал".
Отмечается, что эскалация конфликта в понимании американских властей — это массированные ракетные удары по территории Украины, последовавшие за взрывом на Крымском мосту.
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека. Как установила ФСБ, организаторами теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.
Российские вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул Владимир Путин
, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.