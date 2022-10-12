https://ria.ru/20221012/alyuminiy-1823514020.html

СМИ: США рассматривают возможность запрета на закупки алюминия в России

СМИ: США рассматривают возможность запрета на закупки алюминия в России - РИА Новости, 12.10.2022

СМИ: США рассматривают возможность запрета на закупки алюминия в России

США рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского алюминия в рамках ужесточения санкций, сообщила в Twitter корреспондент агентства Bloomberg... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:48

2022-10-12T19:48

2022-10-12T23:46

сша

русал

в мире

санкции

санкции в отношении россии

россия

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156185/53/1561855385_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_bf95bf8bd3c50d32d35498ff6dee65a4.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. США рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского алюминия в рамках ужесточения санкций, сообщила в Twitter корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники."Администрация Байдена рассматривает полный запрет российского алюминия <...> в ответ на военную эскалацию России на Украине", — написала она.По словам журналистки, поставки алюминия в течение долгого времени выводились за рамки санкций из-за их востребованности — от автомобилей и небоскребов до айфонов.По полученным данным, США рассматривают три варианта закрытия рынка для российского алюминия: прямой запрет на поставки, повышение ввозных пошлин до запретительного уровня и введение санкции против компании-производителя "Русал".Отмечается, что эскалация конфликта в понимании американских властей — это массированные ракетные удары по территории Украины, последовавшие за взрывом на Крымском мосту.Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека. Как установила ФСБ, организаторами теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.Российские вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

https://ria.ru/20221012/med-1823473224.html

https://ria.ru/20221003/almazy-1821161688.html

https://ria.ru/20220919/ugol-1817775369.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, русал, в мире, санкции, санкции в отношении россии, россия, украина, владимир путин, украинская железная дорога, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)