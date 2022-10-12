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Песков прокомментировал рассмотрение G7 передачи Украине российских активов - РИА Новости, 12.10.2022
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Песков прокомментировал рассмотрение G7 передачи Украине российских активов
Песков прокомментировал рассмотрение G7 передачи Украине российских активов - РИА Новости, 12.10.2022
Песков прокомментировал рассмотрение G7 передачи Украине российских активов
Рассмотрение на саммите G7 возможности передачи активов России Украине является "чистым бандитизмом" и "неприкрытыми попытками обсуждать возможность легализации РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:10
2022-10-12T12:10
украина
россия
g7
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рассмотрение на саммите G7 возможности передачи активов России Украине является "чистым бандитизмом" и "неприкрытыми попытками обсуждать возможность легализации воровства", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что страны G7 считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины, о чем говорилось в распространенном во вторник заявлении стран "семерки"."Фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства. Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный. Очень печально, что подобные темы попадают в повестку дня таких форумов", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к инициативе, выдвинутой странами "семерки".
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украина, россия, g7, дмитрий песков, в мире
Украина, Россия, G7, Дмитрий Песков, В мире
12:10 12.10.2022
 
Песков прокомментировал рассмотрение G7 передачи Украине российских активов

Песков назвал рассмотрение G7 возможной передачи Украине российских активов бандитизмом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рассмотрение на саммите G7 возможности передачи активов России Украине является "чистым бандитизмом" и "неприкрытыми попытками обсуждать возможность легализации воровства", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что страны G7 считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины, о чем говорилось в распространенном во вторник заявлении стран "семерки".
"Фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства. Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный. Очень печально, что подобные темы попадают в повестку дня таких форумов", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к инициативе, выдвинутой странами "семерки".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:50
Моравецкий предложил поделить активы России между Украиной и ЕС
 
УкраинаРоссияG7Дмитрий ПесковВ мире
 
 
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