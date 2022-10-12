https://ria.ru/20221012/aktivy-1823329750.html

Песков прокомментировал рассмотрение G7 передачи Украине российских активов

Песков прокомментировал рассмотрение G7 передачи Украине российских активов - РИА Новости, 12.10.2022

Песков прокомментировал рассмотрение G7 передачи Украине российских активов

Рассмотрение на саммите G7 возможности передачи активов России Украине является "чистым бандитизмом" и "неприкрытыми попытками обсуждать возможность легализации РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:10

2022-10-12T12:10

2022-10-12T12:10

украина

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рассмотрение на саммите G7 возможности передачи активов России Украине является "чистым бандитизмом" и "неприкрытыми попытками обсуждать возможность легализации воровства", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что страны G7 считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины, о чем говорилось в распространенном во вторник заявлении стран "семерки"."Фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства. Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный. Очень печально, что подобные темы попадают в повестку дня таких форумов", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к инициативе, выдвинутой странами "семерки".

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Владимир Лаврентьев

украина, россия, g7, дмитрий песков, в мире