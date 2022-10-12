https://ria.ru/20221012/aes-1823492423.html

Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС

Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС - РИА Новости, 12.10.2022

Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС

Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС на марокканской территории, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:24

2022-10-12T18:24

2022-10-12T18:37

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС на марокканской территории, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.Одним из направлений сотрудничества России и Марокко по мирному атому в проекте соглашения названо "проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц".Также планируется разведка и разработка урановых месторождений в Марокко, поставка ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, совместная разработка реакторных технологий, проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере мирного атома, использование ядерных и радиационных технологий в медицинских, промышленных и других мирных целях, подготовка кадров. В целом, речь идет о создании и совершенствовании инфраструктуры атомной энергетики в Марокко.В октябре 2017 года и министерство энергетики Марокко подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области мирного атома.

https://ria.ru/20220822/eksport-1811434120.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

марокко, россия, в мире