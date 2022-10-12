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Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС - РИА Новости, 12.10.2022
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Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС
Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС - РИА Новости, 12.10.2022
Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС
Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС на марокканской территории, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:24
2022-10-12T18:37
марокко
россия
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС на марокканской территории, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.Одним из направлений сотрудничества России и Марокко по мирному атому в проекте соглашения названо "проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц".Также планируется разведка и разработка урановых месторождений в Марокко, поставка ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, совместная разработка реакторных технологий, проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере мирного атома, использование ядерных и радиационных технологий в медицинских, промышленных и других мирных целях, подготовка кадров. В целом, речь идет о создании и совершенствовании инфраструктуры атомной энергетики в Марокко.В октябре 2017 года и министерство энергетики Марокко подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области мирного атома.
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марокко, россия, в мире
Марокко, Россия, В мире
18:24 12.10.2022 (обновлено: 18:37 12.10.2022)
 
Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС

Российско-марокканское соглашение по мирному атому предполагает возведение АЭС в Марокко

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВид на здания города Шифшавен
Вид на здания города Шифшавен - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здания города Шифшавен. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС на марокканской территории, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
Одним из направлений сотрудничества России и Марокко по мирному атому в проекте соглашения названо "проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц".
Также планируется разведка и разработка урановых месторождений в Марокко, поставка ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, совместная разработка реакторных технологий, проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере мирного атома, использование ядерных и радиационных технологий в медицинских, промышленных и других мирных целях, подготовка кадров. В целом, речь идет о создании и совершенствовании инфраструктуры атомной энергетики в Марокко.
В октябре 2017 года и министерство энергетики Марокко подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области мирного атома.
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