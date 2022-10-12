https://ria.ru/20221012/aek-1823444594.html

"Дочка" Motherson в Карелии сократит штат сотрудников

"Дочка" Motherson в Карелии сократит штат сотрудников - РИА Новости, 12.10.2022

"Дочка" Motherson в Карелии сократит штат сотрудников

Карельское предприятие по производству автомобильной электропроводки "АЕК", входящее в группу компаний Motherson, планирует сокращение численности работников,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:01

2022-10-12T17:01

2022-10-12T17:01

экономика

костомукша

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Карельское предприятие по производству автомобильной электропроводки "АЕК", входящее в группу компаний Motherson, планирует сокращение численности работников, при этом рассматривает возможность сохранения бизнеса в России, сообщил глава минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев.Как уточнил Ермолаев, минэкономразвития Карелии с августа подключилось к поиску новых рынков сбыта для предприятия в Костомукше. По его словам, российские компании в сфере машино- и судостроения готовы сотрудничать с "АЕК", однако это предприятие "не очень быстро реагирует на изменения экономической ситуации", и вопросы выпуска новой продукции пока находятся на рассмотрении.При этом, как отметил Ермолаев, бизнес Motherson в Карелии может быть и сохранен."Сегодня… провели встречу по ВКС (видео-конференц-связи) с руководством индийской компании Samvardhana Motherson International Ltd, которая является материнской компанией нашего АЕК. Принято решение создать оперативную группу из числа представителей компании по решению вопроса взаимодействия с российскими покупателями электрических проводов и кабелей. В целом собственник предприятия высказал заинтересованность в сохранении бизнеса в России", - заключил глава минэкономразвития Карелии.В Костомукшском городском округе, согласно данным Карелстата, проживают около 30 тысяч человек. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, штат предприятия "АЕК" составляет от 700 до 1000 человек, а сокращение может затронуть до 75% сотрудников. Таким образом, без работы могут остаться до 750 жителей.РИА Новости пока не располагает информацией предприятия "АЕК" о количестве высвобождаемых сотрудников, причинах и сроках сокращения штата.

https://ria.ru/20220609/volkswagen-1794145096.html

https://ria.ru/20220618/nachalstvo-1796378683.html

костомукша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, костомукша, россия, республика карелия, общество