https://ria.ru/20221011/zyuganov-1823018539.html

Зюганов назвал задержание внука провокацией

Зюганов назвал задержание внука провокацией - РИА Новости, 11.10.2022

Зюганов назвал задержание внука провокацией

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что задержание его внука, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова является провокацией. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:52

2022-10-11T10:52

2022-10-11T13:57

политика

геннадий зюганов

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что задержание его внука, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова является провокацией.Telegram-каналы во вторник сообщили, что в Москве задержали Леонида Зюганова в связи с тем, что он якобы уехал с заправки, не оплатив бензин: не дождался списания средств с карты."Да, провокация <…> они и не прекращались <…> все это уже было в отношении (нас. — Прим. ред.)", — ответил лидер КПРФ на вопрос РИА Новости о произошедшем с Леонидом Зюгановым.

https://ria.ru/20220930/zubrilin-1820771674.html

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политика, геннадий зюганов, москва, московская городская дума