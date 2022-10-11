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Зюганов назвал задержание внука провокацией
Зюганов назвал задержание внука провокацией - РИА Новости, 11.10.2022
Зюганов назвал задержание внука провокацией
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что задержание его внука, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова является провокацией. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:52
2022-10-11T10:52
2022-10-11T13:57
политика
геннадий зюганов
москва
московская городская дума
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что задержание его внука, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова является провокацией.Telegram-каналы во вторник сообщили, что в Москве задержали Леонида Зюганова в связи с тем, что он якобы уехал с заправки, не оплатив бензин: не дождался списания средств с карты."Да, провокация <…> они и не прекращались <…> все это уже было в отношении (нас. — Прим. ред.)", — ответил лидер КПРФ на вопрос РИА Новости о произошедшем с Леонидом Зюгановым.
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политика, геннадий зюганов, москва, московская городская дума
Политика, Геннадий Зюганов, Москва, Московская городская дума
10:52 11.10.2022 (обновлено: 13:57 11.10.2022)
Зюганов назвал задержание внука провокацией
Лидер КПРФ Зюганов назвал провокацией задержание его внука