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Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины - РИА Новости, 11.10.2022
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Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины - РИА Новости, 11.10.2022
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с вывозом зерна из украинских портов,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:50
2022-10-11T20:20
турция
украина
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с вывозом зерна из украинских портов, сообщили во вторник в Минобороны РФГлавы военных ведомств рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823221887.html
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турция, украина, россия
Турция, Украина, Россия
19:50 11.10.2022 (обновлено: 20:20 11.10.2022)
 
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из украинских портов

© Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с вывозом зерна из украинских портов, сообщили во вторник в Минобороны РФ
Главы военных ведомств рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 19:46
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии
 
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