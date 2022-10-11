https://ria.ru/20221011/zerno-1823223276.html

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины - РИА Новости, 11.10.2022

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с вывозом зерна из украинских портов,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:50

2022-10-11T19:50

2022-10-11T20:20

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россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с вывозом зерна из украинских портов, сообщили во вторник в Минобороны РФГлавы военных ведомств рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823221887.html

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турция, украина, россия