https://ria.ru/20221011/zerno-1823223276.html
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины - РИА Новости, 11.10.2022
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с вывозом зерна из украинских портов,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:50
2022-10-11T19:50
2022-10-11T20:20
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с вывозом зерна из украинских портов, сообщили во вторник в Минобороны РФГлавы военных ведомств рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823221887.html
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19:50 11.10.2022 (обновлено: 20:20 11.10.2022)
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из Украины
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили процесс вывоза зерна из украинских портов