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Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна - РИА Новости, 11.10.2022
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Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна
Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна - РИА Новости, 11.10.2022
Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна
Правительство России прорабатывает количественное изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого высокого урожая, заявила журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:33
2022-10-11T13:52
россия
экономика
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство России прорабатывает количественное изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого высокого урожая, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Правительство прорабатывает количественное изменение квоты на зерно ввиду высокого урожая", - сказала она в рамках Российского экологического форума.Абрамченко пояснила, что "чем выше урожай, тем больше возможности для экспорта", поэтому количественная экспортная квота может быть пересмотрена, однако внутренний рынок останется приоритетным.В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна - 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов по пшенице. Аграрии ждут и рекордный, в 28 миллионов тонн, урожай масличных.
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россия, экономика, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Экономика, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
13:33 11.10.2022 (обновлено: 13:52 11.10.2022)
 
Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна

Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна из-за высокого урожая

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство России прорабатывает количественное изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого высокого урожая, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Правительство прорабатывает количественное изменение квоты на зерно ввиду высокого урожая", - сказала она в рамках Российского экологического форума.
Абрамченко пояснила, что "чем выше урожай, тем больше возможности для экспорта", поэтому количественная экспортная квота может быть пересмотрена, однако внутренний рынок останется приоритетным.
В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна - 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов по пшенице. Аграрии ждут и рекордный, в 28 миллионов тонн, урожай масличных.
Пшеница на поле - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 17:46
Союз экспортеров зерна прокомментировал рост фьючерсов на пшеницу
 
РоссияЭкономикаВиктория АбрамченкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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