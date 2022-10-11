https://ria.ru/20221011/zerno-1823095605.html
Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна
Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна - РИА Новости, 11.10.2022
Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна
Правительство России прорабатывает количественное изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого высокого урожая, заявила журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:33
2022-10-11T13:33
2022-10-11T13:52
россия
экономика
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство России прорабатывает количественное изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого высокого урожая, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Правительство прорабатывает количественное изменение квоты на зерно ввиду высокого урожая", - сказала она в рамках Российского экологического форума.Абрамченко пояснила, что "чем выше урожай, тем больше возможности для экспорта", поэтому количественная экспортная квота может быть пересмотрена, однако внутренний рынок останется приоритетным.В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна - 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов по пшенице. Аграрии ждут и рекордный, в 28 миллионов тонн, урожай масличных.
https://ria.ru/20221010/pshenitsa-1822904049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Экономика, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
13:33 11.10.2022 (обновлено: 13:52 11.10.2022)
Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна
Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна из-за высокого урожая