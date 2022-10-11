https://ria.ru/20221011/zerno-1823095605.html

Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна

Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна - РИА Новости, 11.10.2022

Правительство прорабатывает изменение квоты на экспорт зерна

Правительство России прорабатывает количественное изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого высокого урожая, заявила журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:33

2022-10-11T13:33

2022-10-11T13:52

россия

экономика

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_0:154:3053:1871_1920x0_80_0_0_2b00cb9b412b66f13d348a294f41f8ae.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство России прорабатывает количественное изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого высокого урожая, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Правительство прорабатывает количественное изменение квоты на зерно ввиду высокого урожая", - сказала она в рамках Российского экологического форума.Абрамченко пояснила, что "чем выше урожай, тем больше возможности для экспорта", поэтому количественная экспортная квота может быть пересмотрена, однако внутренний рынок останется приоритетным.В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна - 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов по пшенице. Аграрии ждут и рекордный, в 28 миллионов тонн, урожай масличных.

https://ria.ru/20221010/pshenitsa-1822904049.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)