https://ria.ru/20221011/zemletryasenie-1823233307.html

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 11.10.2022

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Новосибирской области, жители его ощутили, разрушений нет, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:52

2022-10-11T20:52

2022-10-11T20:52

происшествия

жкх

новосибирская область

купинский район

татарский район

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 11 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Новосибирской области, жители его ощутили, разрушений нет, сообщает ГУМЧС по региону."В 20.10 местного времени (16.10 мск) от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о сейсмособытии магнитудой 4,8 в Купинском районе Новосибирской области. От жителей населенных пунктов соседних Чистоозерного и Татарского районов поступали сообщения о небольших колебаниях земной поверхности", - говорится в сообщении.Организована комиссионная проверка социально-значимых объектов и объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ."По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20221001/zemletryasenie-1820800149.html

новосибирская область

купинский район

татарский район

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происшествия, жкх, новосибирская область, купинский район, татарский район, российская академия наук